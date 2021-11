Ethiopie: Certains salésiens libérés, d'autres toujours en détention - Aide humanitaire pour l'urgence éthiopienne

Addis Abeba — Il y a encore 14 personnes détenues par la police éthiopienne, parmi lesquelles des religieux salésiens, des coadjuteurs, des laïcs, des employés. Sept autres salésiens, plus une employée, ont été libérés par la police le samedi 13 novembre. Ils ont comparu ce matin, devant un tribunal et devraient être libérés sous caution selon les sources locales de Fides,

Ces derniers jours, parmi les nombreuses personnes détenues par la police, le coadjuteur salésien italien Cesare Bullo (un "coadjuteur salésien" est un laïc consacré qui vit dans la communauté religieuse avec les religieux, ndlr), âgé de 80 ans, a également été détenu puis relâché, tandis qu'Alberto Livoni, un travailleur humanitaire du VIS (Volontaire international pour le développement), a été détenu pendant huit jours puis relâché.

"Nous sommes heureux d'apprendre la libération de certains de nos frères missionnaires" - commente à l'Agence Fides l'Évêque de Hosanna, Seyoum Fransua, directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires en Éthiopie. "Cette nouvelle est une première joie pour nous tous", dit-il, en espérant une libération rapide pour tous ceux qui sont encore sous la garde des autorités.

Selon les sources de Fides, le gouvernement promeut un contrôle des réalités de la coopération internationale - également liées à l'Église catholique, comme les diverses activités de la Famille salésienne, (voir Fides 12/11/2021) - pour s'assurer qu'elles ne favorisent pas l'activité politique et qu'elles ne soutiennent pas les groupes rebelles.

Pendant ce temps, dans un contexte social très difficile, les œuvres salésiennes continuent à soutenir les jeunes et leurs familles, alors que les conditions s'aggravent en raison du conflit armé qui dure depuis un an dans la région du Tigré entre l'armée éthiopienne et le Front de libération du peuple du Tigré. L'aide fournie par les œuvres sociales salésiennes touche 8 000 familles, en accordant une attention particulière aux mères et aux enfants souffrant de malnutrition.

La malnutrition aiguë augmente chaque jour. Près de la moitié des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition aiguë et manquent de soins de santé en raison du nombre d'hôpitaux détruits. Selon l'ONU, la famine générée par la guerre pourrait tuer 100 000 enfants dans les mois à venir, alors que trois personnes sur quatre n'auront pas accès à la nourriture.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) rapporte que 400 000 personnes sont épuisées et au bord de la famine. Sept autres millions de personnes ont besoin d'aide pour survivre dans les régions de Tigray, Amhara et Afar. On estime que le conflit a provoqué la fuite de deux millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et de plus de 100 000 réfugiés vers le Soudan.

Dans une situation de grave urgence, les missionnaires, les laïcs et les volontaires salésiens continuent à fournir une éducation, une aide humanitaire et un soutien aux jeunes et à leurs familles, également grâce à l'aide du monde entier. Le parquet missionnaire salésien de Madrid a relancé l'appel pour "l'urgence éthiopienne", rapportant l'appel d'un religieux qui déclare : "Des personnes de toutes conditions sociales frappent à nos portes. Les riches comme les pauvres demandent de la nourriture pour survivre". "Les missionnaires salésiens ont passé plus de trois mois isolés dans leurs œuvres à Mekelle, Adigrat, Shire et Adwa, mais ils n'ont pas cessé d'aider la population avec le peu qu'ils ont". "Les besoins en nourriture augmentent chaque jour et toute aide qui arrive sauvera la vie de nombreuses personnes souffrant de malnutrition. Nous sommes reconnaissants de la solidarité que nous avons reçue des donateurs du monde entier. Nous essayons de donner de l'espoir aux plus désespérés", disent les religieux en Éthiopie.

L'Éthiopie est l'un des pays les plus pauvres du monde : plus de 38 % de sa population vit dans la pauvreté et 75 % de la population n'a pas accès à l'éducation.