Cote d'Ivoire: Journée mondiale des pauvres - Initiatives caritatives et appel à la solidarité

Abidjan — Avec un appel à la charité et avec des initiatives de solidarité envers les pauvres et les vulnérables, la 5e édition de la Journée mondiale des pauvres, instaurée par le Pape François au terme du Jubilé de la Miséricorde en 2017, s'est tenue hier dans de nombreux diocèses de Côte d'Ivoire. Mgr Bruno Essoh Yedoh, Évêque de Bondoukou, président de la Commission épiscopale du Service du développement humain intégral, a exhorté les fidèles à être attentifs aux besoins des pauvres lors de la célébration officielle qui s'est tenue à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo, dans le diocèse de Grand-Bassam.

Cette exhortation a été reprise par le Père Norbert-Éric Abekan, Secrétaire Exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement, qui a dénoncé le manque de solidarité de certains chrétiens envers leurs frères et sœurs, le qualifiant de véritable "fléau".

A la fin de la messe, une délégation de la même Commission a pris soin d'apporter du réconfort, de différentes manières, à certaines réalités où il y a des hommes et des femmes vivant des "pauvretés" différentes.

Au cœur de chaque geste matériel, il y avait le désir de montrer la tendresse de l'Église, en apportant une aide concrète (comme la distribution de plus de 500 kits alimentaires dans la commune de Koumassi) mais aussi le réconfort humain et spirituel d'un mot et l'encouragement d'un sourire, en touchant de près les réalités des plus démunis, comme dans le cas du Centre Oasis géré par les Missionnaires de la Charité et la Fraternité Sainte Marie des Pauvres et des Petites Personnes.

"Dieu est avec nous, moi, par exemple, je suis arrivé dans ce centre il y a trois ans sans ma famille ; grâce aux religieuses de Mère Teresa, ce centre est devenu ma maison", a commenté l'un des invités.

Dans tout le pays, le diocèse de Caritas de Yopougon a également participé à la Journée mondiale des pauvres par des initiatives ciblées, en donnant non seulement de la nourriture à 180 personnes sourdes, malvoyantes et handicapées physiques du diocèse.