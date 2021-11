Afrique: Coupe du Monde 2022 - Zone Afrique - positif au Covid-19, le coach djiboutien sera absent face au Niger

Mohamed Hassan, coach principal de l'équipe djiboutienne, a été déclaré positif au test Covid, à quelques heures du match face au Niger. Il sera donc absent du banc de touche. Découvrons le communiqué de la Fédération djiboutienne de football.

»Le coach Ninja écarté du match sous prétexte qu'il est positif au Covid19. Dans quelques heures doit débuter le match opposant Djibouti au Niger et comme par hasard les responsables nigériens de l'organisation du match viennent de déclarer que le coach Ninja s'est avéré positif au test de dépistage du coronavirus, alors que tous les joueurs et membres du staff technique sont négatifs.

Et par conséquent il est interdit du match. Face à cette situation notre équipe a sollicité une contre-expertise et sur conseil du président de la fédération Souleiman Hassan Waberi, le chef de la délégation et le coach se sont rendus dans un cabinet privé. Et là aussi, incompréhension, on refuse de lui faire le test.

Comme si tous les nigériens avaient accordé leurs accordéons pour écarter le coach principal. Ensuite les organisateurs opposent un refus catégorique pour un nouveau test et décident d'interdire Ninja d'assister son équipe durant le match. Selon des sources sures les nigériens craignent le coach Ninja qu'ils estiment redoutable et stratège sur le terrain. Ils sont convaincus que sans Ninja l'équipe sera faible et facile à battre. Ils se gourent car les requins ont assimilé les leçons de leur coach principal et comptent les mettre en œuvre sur le terrain ce soir face à leurs adversaires ».

Service de communication de la Fédération Djiboutienne de Football