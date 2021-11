Afrique: Festival pour le Niger, nul entre la Guinée-Bissau et le Soudan

Pour son dernier match des qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, groupe A, le Niger a largement disposé de Djibouti (7-2) ce lundi soir à Niamey.

Les locaux ont ouvert la marque à la 14' par l'intermédiaire d'Adebayor avant l'égalisation des Djiboutiens à la 33'. Victorien Adebayor redonne l'avantage au Mena à la 36' pour finir la première mi-temps avec un avantage d'un but au tableau d'affichage.

Après la pause citron, le Niger inscrit cinq buts. Les réalisations sont signées Wonkoye (62'), Sosah (64'), Adebayor (75') et Djibrilla (85' et 87'). Les visiteurs marquent un deuxième but à la 84' par Isman.

Les Nigériens terminent les qualifications à la troisième place du groupe A avec 7 points alors que la formation de Djibouti n'a enregistré aucun point durant ces qualifications.

Pour le compte du groupe I, la Guinée-Bissau et le Soudan ont fait match nul (0-0) lors de la sixième et dernière journée des qualifications pour la plus grande messe du football mondial.

La Guinée-Bissau termine à la seconde place du groupe avec 6 points, loin derrière le Maroc qui a dominé sa poule de bout en bout.