Algérie: Le stade Tchaker retrouvera son public après deux ans d'absence

Blida — Le public sportif algérien retrouvera, ce mardi (17h00), les tribunes du stade Mustapha Tchaker de Blida, pour soutenir l'équipe nationale de football, devant son homologue burkinabé, dans le cadre de la 6e journée (Gr A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après deux ans d'absence, en raison de la pandémie de la Covid -19, dans le strict respect des mesures préventives contre la pandémie.

En prévision du retour des supporters dans les tribunes du stade, laissées vides deux années durant, un protocole sanitaire strict a été arrêté par les autorités locales, au titre des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 décidées par le Gouvernement, concernant notamment l'accès des supporters.

Ainsi, l'entrée du public au stade est conditionné par la présentation de la carte de vaccination contre le nouveau coronavirus et de la carte d'identité. A cela s'ajoute d'autres mesures liées au respect de distanciation physique.

Les services de la wilaya de Blida ont assuré, à cet effet, l'achèvment de toutes les mesures nécessaires pour l'accueil du public dans les meilleures conditions, à l'instar de l'opération de vaccination des supporters, entamée, depuis dimanche dernier, par l'administration du complexe Tchaker pour leur permettre d'assister au match.

"Près de 470 supporters ont été vaccinés depuis le début de l'opération", a indiqué à l'APS, Dr. Djamila Mesbah, chef du service prévention à la Direction de la santé et de la population de la wilaya,

soulignant que l'opération " s'est déroulée dans de bonnes conditions, avec un rythme accéléré pendant le week-end".

Le Dr. Mesbah a signalé qu'environ 330 supporters ont été vaccinés durant les seules journées de vendredi et samedi, ayant coïncidé avec le début de vente des billets, précisant que l'opération de vaccination " se poursuivra même après le match".

Toujours au titre des préparatifs visant à assurer le succès de cet important rendez-vous footballistique, il a été, également, procédé, en coordination avec divers secteurs et les entreprises publiques Mitidja Innara, Mitidja Hadaik, et Mitidja Nadhafa, à l'achèvement des travaux de désinfection des abords du complexe sportif, et de l'éclairage extérieur.

Il a été également procédé au réaménagement des entrées principales de cette infrastructure sportive, de manière à permettre aux supporters d'y accéder et d'en sortir aisément, en plus de la mise en place de couloirs pour assurer la distanciation physique.

Les services de sécurité ont élaboré un plan spécial pour sécuriser ce match officiel, assurer son bon déroulement et une prise en charge optimale des supporters et des équipes.

L'Algérienne des eaux (ADE) avait annoncé, hier dimanche, dans un communiqué, qu'elle prévoit de distribuer 50.000 sachets d'eau potable aux supporters lors de ce match.

== Le retour du public coïncide avec l'embellissement des tribunes du stade aux couleurs nationales ==

"Le retour du public aux tribunes du stade Tchaker a coïncidé avec l'achèvement de l'installation des nouveaux sièges dans les tribunes, une action qui s'inscrit dans le cadre d'une opération d'envergure visant à promouvoir le complexe Tchaker au rang des stades mondiaux, en conformité avec les normes de la Fédération internationale de football", a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de Blida, Saad Zougari.

L'opération, a été lancée l'été dernier, et a porté sur l'installation de 26.000 sièges aux couleurs nationales (vert, rouge et blanc), embellissant ainsi le stade Tchaker .

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Championnat d'Afrique des locaux, a été dotée d'une importante enveloppe financière de 400 millions de dinars, destinée à réaliser de nombreux travaux, outre le renouvellement des sièges. Il s'agit entre autres de la couverture du complexe sportif avec des armatures en fer, l'aménagement des vestiaires de la tribune d'honneur et des places réservées à la presse, ainsi que l'acquisition d'un écran géant.

Le cahier des charges de cette même opération comporte également, selon la DJS, l'aménagement des sanitaires situées sous les tribunes pour les rendre conformes aux normes en vigueur, ainsi que l'aménagement externe du complexe en réalisant des couloirs et des tunnels dédié aux équipes sportives, tout en apportant des touches esthétiques et modernes à l'entrée du complexe et la création d'espaces verts, en perspective du prochain Championnat d'Afrique de football des locaux .

La présence de supporters (14.000) des différentes wilayas du pays, qui se pressaient au niveau des guichets vendredi dernier, devrait constituer un important soutien pour les protégés du coach Djamal Belmadi lors de cette rencontre décisive du mardi.

La majorité des supporters rencontrés par l'APS ont exprimé " leur impatience et enthousiasme d'assister en présentiel depuis les tribunes du stade Tchaker, aux performances de l'équipe nationale, après une longue période d'absence, en raison des restrictions imposées par la pandémie de la Covid- 19".