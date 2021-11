Guinée: Transition au pays, résumé de la journée du Lundi, 15 novembre 2021

Dans la soirée d'hier et la journée d'aujourd'hui, l'interview accordée par le président Mamadi Doumbouya à la presse guinéenne était sur toutes les lèvres. Le constat a révélé que la plupart des observateurs sont d'accord sur la qualité de l'interview, dans la forme et dans le fond. Le président Mamadi Doumbouya a visiblement séduit plus d'un.

Dans la soirée, une autre interview qu'il a accordé cette fois à la presse internationale (RFI, France 24) a été diffusée sur les ondes de la radio france internationale, RFI. Face aux questions du journaliste Alain Foka, le président Mamadi Doumbouya s'est montré serein et pondéré.

Le département en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a, dans un communiqué rendu public ce lundi, 15 novembre informé qu'il est désormais interdit de procéder à toute vente d'immeubles bâtis et non bâtis qui ne soient pas immatriculés au livre foncier de la conservation foncière.

A l'issue d'un vote organisé à la maison de la presse par les associations professionnelles des médias, Yamoussa Sidibé de l'AJPG et Asmaou Barry de l'APAC ont été élus pour représenter la presse au sein du Conseil National de Transition (CNT) ce, en présence de plusieurs journalistes et d'un huissier de justice.

Le jeunes ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Boubacar Barry et celui de l'agriculture et de l'élevage, Mamoudou Nagnalen Barry ont effectué une visite à l'École Nationale de d'Agriculture et de l'Élevage de KOBA, pour s'enquérir de l'etat actuel de l'edifice et s'assurer du bon fonctionnement de l'institution. Ils ont aussi visité l'Abatoir moderne de Kagbélen.

Le ministre de l'énergie, de l'hydrolique et des hydrocarbures, Abé Sylla était lui aussi sur le terrain, notamment sur les sites de Sanoyah, Enta et Foulamadina, pour s'enquérir du niveau d'exécution du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique. Sur place il s'est dit satisfait et a félicité ceux qui dirigent ce projet.

À la suite de plusieurs autres, 81 officiers des forces de défense et de sécurité sont passés devant le président de la transition pour prêter serment. C'était en présence du ministre délégué, chargé de la défense nationale.

Un communiqué du ministère des infrastructures et des transports à informé l'ensemble des usagers de la route nationale de l'arrêt de toutes les activités de la société « Afrique Pesage » relatives aux Pesage-péage des gros porteurs. Il justifie cette mesure par le non-respect par la société en question des clauses contractuelles. Qu'elle n'a versé aucune redevance à l'État guinéen depuis le début de ses activités en 2019.

Par décret présidentiel, le lieutenant colonel Amine Camara a été nommé Directeur de l'Agence du Service Civique, Chargé du développement.