Cote d'Ivoire: 41ème Conférence Générale de l'UNESCO - Mariatou Koné intègre 2 instances de haut niveau de l'institution onusienne

La Côte d'Ivoire est à l'honneur dans la capitale française. Et ce, à l'occasion de la 41ème session de la Conférence générale de l'Unesco qui se tient à Paris (France). Le jeudi 11 novembre 2021, en marge du 75ème anniversaire de cette institution, la ministre ivoirienne de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, a intégré deux instances de haut niveau.

L'annonce a été faite au siège de l'Unesco au cours d'une rencontre avec la directrice générale adjointe de l' Unesco chargée de l' Education, Stefania Giannini, et le directeur pour les politiques et les systèmes d'apprentissage, Borhene Chakroun. Les deux instances sont le Comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation et la Commission de haut niveau sur le développement du numérique.

Elle siège au sein de la première instance en tant représentante des pays africains francophones. Quant à la deuxième, elle y siègera pour une durée de quatre ans en tant que représentante de l'éducation mondiale. Le choix de la ministre Mariatou Koné a été motivé par son leadership, ses initiatives en faveur des futurs de l'éducation notamment l'organisation des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA).

Un projet fortement soutenu par l'Unesco et qui fait école actuellement auprès de plusieurs pays dans le monde. Les actions concrètes en cours et la volonté politique du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son gouvernement, dirigé par Jérôme Patrick Achi, de relancer l'école, impactée par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 ; ont également été des éléments déterminants dans le choix de la première responsable de l'Ecole Ivoirienne.

En tout cas, l'Unesco place beaucoup d'espoir en Mariatou Koné qui bénéficie également du soutien des partenaires de l'éducation. Il est bon de noter que la commission de haut niveau pour le développement numérique a été créée conjointement par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l'Unesco.

Cette institution mondiale placée sous la présidence du Rwandais Paul Kagamé a pour vocation d'élaborer des stratégies favorisant la mise en place de systèmes de transmission haut débit dans le monde entier. Et étudier les applications possibles pour que le haut débit améliore l'accès à des services sociaux comme la santé, l'éducation, la gestion de l'environnement et la sécurité.