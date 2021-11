Cote d'Ivoire: Mois de la jeunesse africaine - Patrick Achi échange avec des leaders de jeunesse

A l'initiative du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique dans le cadre de ses activités relatives au mois de la jeunesse, le Premier Ministre Patrick Achi s'est entretenu ce vendredi 12 novembre 2021 avec des jeunes leaders de Côte d'ivoire.

Ce déjeuner d'échange qui s'est tenu à la Primature , réunissait des leaders des fédérations d'organisations de Jeunesses affiliées au ministère de la jeunesse , des jeunesses de partis politiques toutes tendances confondues, de la jeunesse estudiantine apolitique syndicale et non syndicale, des organisations de jeunesse de la société civile , des jeunes cadres et jeunes actifs , des blogueurs et influenceurs , des jeunes artistes, d'associations de jeunesse religieuses...

Ce cadre non protocolaire et convivial a été l'occasion pour ces leaders de jeunesse de soumettre au Premier Ministre leurs préoccupations et de partager avec lui leur vision sur la marche actuelle du pays. Le Premier Ministre Patrick Achi quant à lui, s'est dit heureux de cet échange interactif avec ces jeunes de tous horizons du pays.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement quant à l'amélioration des conditions de vie des populations Ivoiriennes notamment la jeunesse qui demeure une priorité pour le Président Alassane Ouattara.

Tout en saluant l'important travail abattu par le Ministre Mamadou Touré en faveur de la jeunesse, le Premier Patrick Achi les a rassurés de la ferme volonté du gouvernement à amplifier davantage les efforts à leur endroit. Rappelons que pour la circonstance, outre Mamadou Touré, le Premier ministre avait à ses côtés le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et la ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du spectacle.