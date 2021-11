Afrique: Mondial 2022 - Zone Afrique / Niger 7 - 2 Djibouti - le festival de buts du Mena

Pour son dernier match de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Niger, déjà certain de terminer à la troisième place de la poule A, s'est largement imposé devant son public face aux djiboutiens (7-2).

Il n'avait pas d'enjeu dans ce match entre le Niger et Djibouti. Car les deux équipes étaient certaines de terminer respectivement 3e et 4e du groupe A des éliminatoires du Mondial 2022. Mais les mena, chez eux, ont terminé sur une bonne note en étrillant leur adversaire du jour 7 buts à 2.

En effet, le premier but du match est venu du côté Adebayor Adjé, positionné dans le couloir gauche de l'attaque nigérienne, dès la 14'. A la 33', le Djibouti va égaliser par le biais de Ahmed Yousouf. Adebayor Adjé, très en vue dans ce match, va inscrire son doublé (36') et permettre au Niger de mener à la pause. Au retour des vestiaires, Wonkoye A., entré à la place du capitaine nigérien Youssouf Oumarou, va trouver le chemin des filets (62').

Deux minutes plus tard, Il sera imité par Daniel Sosah deux minutes plus tard par Daniel Sosah, qui va porter le score à 4 buts à 1. Non satisfait de ses deux précédents buts, le virevoltant Adjé Adebayor va s'illustrer en marquant un troisième but (75'). Pour rester dans le match et éviter de prendre l'eau sans réagir, Yabe S. va marquer un second but pour les djiboutiens (84'). Issa Ibrahima, le nouvel entrant va participer à la fête nigérienne et inscrire un doublé (85', 87'). Finalement, le Niger sort victorieux de ce match sur le score de 7 buts à 2 et la 3e place de la poule A avec 7 points.