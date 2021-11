Cote d'Ivoire: Gervais Boga Sako à propos du président Ouattara - "Sa sérénité, son assurance, est un point fort"

Il était l'un des plus farouches pourfendeurs d'Alassane Ouattara. Président de la Fondation pour les droits de l'homme et la vie politique (Fidhop) et anciennement vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), Gervais Boga Sako vient de faire une confession de taille.

Celui qui est rentré d'exil le 9 juillet dernier, après 10 ans hors du pays, a réagi à une préoccupation du cyber-activiste Ladji Côte d'Ivoire sur Facebook. A la question de savoir s'il admire quelque chose chez Monsieur Ouattara, voici sa réponse.

« Vous voulez savoir s'il y a quelque chose que j'admire chez lui ? Ça, c'est une colle. J'ai tellement passé dix ans à le critiquer sur ce que nous lui reprochons qu'il m'a toujours été difficile de voir ses qualités. Et pourtant, il a des qualités. C'est quel homme qui n'a pas de qualités ? C'est un monsieur qui est toujours serein. Sa sérénité m'intrigue. Monsieur Ouattara a toujours été serein à toute épreuve. Je ne sais pas comment dire ça. Mais, face au danger, face aux drames, il est serein. Il y a par exemple quelque chose qui m'avait surpris et en même temps amusé. Il était en meeting quelque part, je ne me rappelle plus où exactement. Et on lui dit : "Monsieur Assoa Adou est en prison".

Et il a répondu : "Ah bon". Je ne sais pas comment traduire sa réaction. Mais pour moi, plus qu'un défaut, c'est une qualité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est serein, qui est froid. Il vous regarde. Vous vous divisez entre vous. Il est serein. Vous vous battez entre vous, même s'il est en dessous, il est serein. Et il vous regarde. Sa sérénité, son assurance, est un point fort. Il faut l'admettre. Mais j'avoue que je n'y avais pas pensé avant cette émission », a-t-il déclaré.