Cote d'Ivoire: Ciné Droit Libre 2021 - Des débats chocs sur des thématiques fortes en perspectives.

La 13ème édition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, Ciné Droit Libre, se tiendra à Abidjan du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021. Organisé par l'association Ciné Connexion, en étroite collaboration avec le Goethe-Institut Côte d'Ivoire, il a pour objectif de promouvoir, à travers le cinéma, les droits de l'Homme et la liberté d'expression. Cette année, le festival aura pour thème principal : «Quel futur pour nos enfants ?».

L'événement est placé sous le parrainage de Son Excellence Mme Yvette Soraya Daoud, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Outre l'ambassade des PaysBas, il bénéficie du soutien de l'ambassade de Suisse, de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle ; du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ; de Promis, l'Onudc et HCDH ; et bien d'autres partenaires.

Dans le déroulé du festival, plusieurs thématiques seront au menu tant à GoetheInstitut que sur plusieurs autres sites. Ainsi, le mercredi 17 novembre 2021, à partir de 18h 30, les festivaliers auront droit à la soirée d'ouverture avec au programme la projection du film « Massoud » du Tchadien Emmanuel Rotoubam M'Baïdé suivie d'un débat sur la radication des jeunes et des enfants et l'extrémisme violent avec le réalisateur et le président du Rasalao-Côte d'Ivoire, Victorien Aka N'Tayé.

Le jeudi 18 novembre, il y aura, à l'Institut Français au Plateau, de 14h à 17h, la Journée spéciale « Non au travail des enfants » dans la cacao culture, avec au programme : la projection du documentaire : « Cacao : enfants pris au piège » de Paul Moreira (France) suivie d'un panel sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture.

Dans la soirée, au Goethe-Institut, ce sera la soirée spéciale « Lutte contre l'homophobie », ponctuée d'un débat avec la situation de la communauté LGBTQ+ en Côte d'Ivoire. Le vendredi 19 novembre, les festivaliers auront droit à la soirée spéciale « Pro-Kids » avec un plaidoyer pour les filles-mères au Goethe-Institut, à partir de 19h. Pendant ce temps, à Bingerville, au Terrain Sicogi, la soirée sera consacrée à la migration et aux droits humains, à Bingerville, avec la projection du film « Traverser » de l'Ivoirien Joël Akafou, suivie d'un débat avec des experts de Promis, Onudc et HCDH.

Le samedi 20 novembre sera marqué par dès le matin par une animation et une projection de film au Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo. Dans l'après-midi dès 15h la célébration de la JIE (Journée internationale des droits de l'enfant) avec le spectacle du groupe Jarafro Kids, des animations avec les enfants. Dans la foulée, suivra la finale du concours de slam. Et sous les coups de 19h, débutera la soirée spéciale « Non aux violences basées sur le genre » avec au menu : la projection du film « Mounyou ni sabali » du Malien Kaourou Magassa suivie d'un panel sur les violences dont sont victimes les femmes.

L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, SE Mme Anne Lugon-Moulin prendra part ce panel. Le festival s'achèvera par un concert live du groupe Vivi Makado. En marge de ces projections-débats, deux ateliers d'éducation des populations aux droits humains auront lieu le jeudi 18 novembre à Yopougon Koweit, et le samedi 20 novembre à Cocody- Village Gobelet, de 9h à 14h. Ces sessions de formation seront assurées par les équipes de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.

Un master class sur l'écriture et la réalisation du film documentaire est aussi prévu, les jeudi 18 et vendredi 19 novembre, de 9h à 15h à l'Insaac. « L'objectif du festival Ciné droit libre, c'est de sensibiliser les populations sur la nécessité absolue d'œuvrer au respect, à la défense et à la promotion des droits de l'enfant dans ce monde en perpétuelle mutation », explique Yacouba Sangaré, coordonnateur du festival. Faut-il le relever, de projections de films sont prévus dans trois établissements scolaires à savoir les Cours Secondaires Méthodistes (Yopougon Niangon- Cocody Angré Cocody centre).