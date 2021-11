Sénégal: Journée mondiale du diabète à Saint-Louis - L'appui de l'Etat sollicité pour une meilleure prise en charge des patients

Le Gouverneur Alioune Badara Samb a présidé dimanche à la chambre de commerce, la cérémonie officielle nationale de la journée Mondiale du diabète, en présence du représentant du ministre de la Santé, M. Malick Hanne. Le chef de l'Exécutif régional a saisi cette occasion pour remettre des cadeaux au président de l'Association sénégalaise d'appui et de soutien aux diabétiques (Assad), Baye Oumar Gueye, par ailleurs, Directeur Général de Sud/Fm, pour le féliciter et l'encourager à poursuivre ses actions dans le cadre de cette grande croisade contre cette pathologie. D'autres personnes-ressources qui ont contribué efficacement à la lutte contre cette pathologie, ont été également récompensées.

Saint-Louis- Cette journée a été animée par le Pr Mme Maïmouna Ndour Mbaye du Centre de traitement du Diabète « Marc Sankalé », le Pr Ablaye Leye, le Dr Aloyse Waly Diouf, représentant l'Oms/Sénégal et autres experts du ministère de la santé invités à Saint-Louis.

Dans une résolution signée par le président national de l'Assad et lue par Doudou Diop, président de l'association des diabétiques de Saint-Louis, les organisateurs ont mis en exergue le taux de prévalence très élevé de cette maladie à Saint-Louis, l'augmentation du nombre de risques dans la région-Nord, le fait qu'aucune couche de la population ne soit épargnée par le diabète, le caractère onéreux de cette maladie, l'absence d'unité de diabétologie dans la ville tricentenaire, etc.

Le rôle déterminant de l'Assad dans la lutte contre cette maladie, l'insuffisance de l'implication du secteur privé dans la prise en charge de cette pathologie, figurent en bonne place dans la résolution de Saint-Louis.

L'Assad, par la voix du président national, Baye Oumar Gueye, a sollicité l'appui de l'Etat pour l'amélioration de la prise en charge de cette maladie, la facilitation de l'accès des diabétiques aux médicaments et aux soins de santé de qualité, avant d'exhorter ces derniers à se faire vacciner contre la Covid-19.

Le représentant du ministre de la santé, Malick Hanne, a rappelé que, de plus en plus, des personnes développent chaque année cette maladie aux multiples complications. Cet accroissement de la maladie est beaucoup plus marqué dans les pays à revenus faible et/ou intermédiaires.

Selon M. Hanne, la Fédération Internationale du Diabète a estimé qu'en 2019, 463 millions de personnes étaient atteintes de cette maladie à travers le monde et les projections en 2045 tournent autour de 700 millions, si la progression annuelle continue et qu'aucune action n'est faite. Et près de 80% de ces nouveaux cas devraient survenir dans les pays en voie de développement.

Auparavant, Dr Aloyse Diouf a précisé qu'au-delà de l'opportunité que cette journée nous offre de sensibiliser le grand public sur la charge croissante du diabète et les stratégies à adopter pour le prévenir et le traiter, cette célébration coïncide avec les 100 ans de découverte de l'insuline, qui a su supprimer des changements majeurs dans la vie des diabétiques.