Sénégal: Le SATI va concrétiser la volonté des Etats de nouer un partenariat fécond (Oumar Guèye)

Bakel — Le Schéma d'aménagement transfrontalier intégré (SATI) du bassin du Fleuve Sénégal va concrétiser la volonté des Etats de nouer un partenariat fécond dans l'élaboration des outils de planification et le partage d'expériences, a indiqué lundi, le ministère des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Guèye.

"Le SATI permettra de renforcer nos villes frontalières qui constituent des lieux où se consolident les liens sociaux entre les peuples. Il concrétisera également la volonté des Etats de nouer un partenariat fécond", a-t-il dit à Bakel, dans la région de Tambacounda, lors du lancement de ce mécanisme.

L'élaboration du SATI s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire sous-régional et plus particulièrement de la zone du bassin du fleuve Sénégal.

Des délégations des organismes sous-régionaux de l'UEMOA et de l'OMVS, les autorités administratives et politiques de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie y étaient représentées.

"Notre pays partage avec ses voisins du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie un destin commun autour du Fleuve Sénégal et des espaces transfrontaliers constituant une opportunité de développement économique et de renforcement des liens sociaux et culturels", a souligné le ministre sénégalais.

Selon lui, l'attractivité des villes frontalières va en faire de grands centres d'activités économiques et de socialisation au niveau des espaces transfrontaliers, confortant les relations sous régionales.

Ainsi, poursuit Oumar Guèye, des défis communs, liés à la paix, à la sécurité, à la gestion des ressources naturelles, aux échanges culturels nous interpellent par-delà les frontières, pour une intégration régionale réussie.

"Le SATI prendra en charge également les questions spécifiques liées à la libre-circulation des personnes et des biens, au foncier transfrontalier, au désenclavement, à l'accès aux services sociaux de base, le renforcement des liens culturels, sociaux et économiques, etc.", a-t-il précisé.

La représentante-résidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal, Aïcha Sidikou Kabo, a émis le souhait de voir le "SATI déboucher sur une stratégie cohérente d'actions susceptibles d'imprimer un nouvel élan à la coopération transfrontalière pour réduire la pauvreté et l'insécurité".

"Fort de tous ces acquis, la commission fonde l'espoir et nourrit des ambitions légitimes pour renforcer les bases du développement durable pour le bien-être des populations de l'espace sous-régional", a-t-elle ajouté.