Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Le miel, un produit d'avenir pour le développement du pays

Le sénateur Juste Justin Goma Gabou, président-fondateur de la coopérative agro-pastorale « Ya Diyi », a animé, le 12 novembre, au musée Cercle africain une conférence de presse sur le thème "L'élevage de l'abeille africaine ou apiculture en République du Congo".

Produit écologique renouvelable, le miel et les autres produits de la ruche comme la cire d'abeille, le propolis... ont fait l'objet d'échanges entre le public et le sénateur Juste Justin Goma Gabou qui a axé son intervention sur l'apiculture ou l'élevage des abeilles, les problèmes rencontrés dans l'exercice de l'activité, son intérêt et son importance pour le développement du pays.

"A travers cette activité et la brochure éditée pour la circonstance, j'interpelle la conscience collective en disant que l'apiculture est une activité noble, génératrice de revenus. J'invite donc les Congolais à pratiquer l'apiculture qui peut être une solution dans la perspective de l'après-pétrole. Tant qu'il y aura des arbres, des fleurs, il y aura toujours du miel qui est un produit intarissable" a t-il dit d'emblée. Il a ajouté que le miel joue un rôle important dans l'équilibre écologique. C'est aussi un aliment implacable pour le bien-être de notre santé.

Déclaré matière première au même titre que le pétrole, le miel congolais en général et celui du bassin du Congo en particulier sera très prisé les années à venir à la suite de nombreuses catastrophes que subissent certains continents (incendies, feux de brousse, etc.), a dit l'orateur. Il a renchéri que « Ya Diyi » a mis en place la stratégie de développement dénommée Plan de développement de la filière apicole 2019-2024 qui traduit la vision des responsables de cette entité de contribuer à hisser le Congo au rang des pays producteurs et exportateurs de miel. La formation, le renforcement des capacités et la communication en sont les principaux axes. Ainsi, la coopérative qui participe à la protection de l'environnement a créé un site de fabrication de ruches, une école de formation en apiculture professionnelle.

L'obtention d'un certificat afin d'être une centrale d'achat pour la vente de miel à l'étranger, la mise en place des plantations mellifères, la construction d'une miellerie moderne, la promotion de la question du genre, la création des succursales de centres de formation dans les autres départements du pays, le lancement d'un plaidoyer auprès des institutions habilitées pour l'obtention des textes juridiques relatifs à la protection intégrale de l'abeille en République du Congo, la contribution à la création d'une fédération congolaise des apiculteurs professionnels...font partie des ambitions exprimées.

"A ce jour, Ya Diyi compte 2000 ruches. On vient de finir le piégeage de 1300 ruches. La récolte pour une ruche peut rapporter 20 litres de miel par ruche colonisée. La population étant de 80 000 abeilles et la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs, il y a lieu d'être optimistes à l'avenir pour la filière », a-t-il ajouté.

Pour Ya Diyi, les défis de l'apiculture sont constitués par la bataille de la protection de l'environnement qu'il faut gagner à travers l'élevage de l'abeille africaine en raison de son rôle implacable de pollinisateur car sans abeille, il n'y a pas d'arbres qui vivent et que l'agriculture a besoin de l'apiculture.

Ya Diyi exhorte donc les Congolais à se lancer dans l'élevage de l'abeille. A ce jour, a t-il dit, un apiculteur suffisamment formé disposant d'au moins cinquante ruches peut effectuer sans trop de difficultés une récolte de 2000 litres de miel par an à raison de 40 litres par ruche. Ce qui représente dans les conditions de vente de Ya Diyi une production de 10 000 pots de miel vendus à 3 600 FCFA l'unité et un chiffre d'affaires de 36 000 000 FCFA par an. En ramenant au niveau national, les prix pratiqués sur le marché de la place sont de l'ordre de 5000 FCFA le litre, le chiffre d'affaires annuel représente 10 000 000 FCFA soit un peu plus de 800 000 FCFA par mois, a-t-il conclu.