Congo-Brazzaville: Education - Les élèves de l'école "Les Bourgeons" édifiés sur la préservation de l'environnement

Dans le cadre du Programme SEED initié par la Société Schlumberger, les élèves de l'école « Les Bourgeons » ont, après quatre jours de lecture, fait le 12 novembre le résumé du livre « L'avion qui vole avec le soleil » de Michèle Piccard paru à Larousse jeunesse.

Depuis quelques années, la société Schlumberger développe le Programme SEED qui consiste à apporter aux enfants de 7 à 18 ans les moyens adéquats pour leur éducation et leur épanouissement mais aussi pour qu'ils soient en mesure de développer leur passion dans le monde technologique et booster leurs connaissances. Pour ce faire, la lecture est l'un des moyens utilisés pour y parvenir.

Ainsi, à l'école « Les Bourgeons », les élèves des classes de 6e et 5e ont récapitulé l'ouvrage "L'avion qui vole avec le soleil", une aventure racontée par Michèle Piccard relatant la belle aventure de deux pilotes, Bertrand Piccard et André Borschberg, qui ont fait le tour du monde en parcourant pendant quatre mois 43 000 km à bord de l'avion Solar Impulse. Un avion écologique volant sans carburant mais avec comme seule source d'énergie, l'énergie solaire produite par ledit avion.

Ce défi écologique relevé par les deux pilotes a été partagé aux enfants de l'école « Les Bourgeons » par les agents de la société Schlumberger qui ont voulu que les enfants s'approprient dès le bas-âge les réflexes de protection de l'environnement par l'utilisation de l'énergie propre, verte et donc renouvelable telle l'énergie solaire, non polluante avec zéro émission de carbone.

Devant les agents de Schlumberger, les responsables et enseignants de l'école Les « Bourgeons », Alphonse Chardin Kala, directeur départemental du Livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, les enfants ont stupéfait l'assistance par leur talent de restitution et ont été congratulés à la fin de l'exercice. Leurs résumés ont éberlué tout le monde. Une prouesse d'autant plus méritoire puisqu'il s'agit d'un ouvrage à la fois scientifique et technique, ont reconnu les agents de Schlumberger mais aussi le directeur départemental du Livre et de la lecture qui a souhaité que pareille initiative puisse se multiplier car elle permet d'améliorer le vocabulaire des enfants mais aussi leur expression orale.

Ravie et honorée par cette prouesse, Grâce Tary, promotrice de l'école « Les Bourgeons », a remercié vivement Schlumberger pour la louable initiative en souhaitant que cette expérience se pérennise et éveille plusieurs talents chez les enfants. Le souhait a été également exprimé par les enfants eux-mêmes à travers leur mot de remerciement à la Société Schlumberger.