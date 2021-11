Afrique: Eliminatoires de la Coupe du monde - Les Diables rouges quittent la compétition le moral dans les chaussettes

L'équipe nationale du Congo a terminé les éliminatoires en s'inclinant 0-2 à Thiès face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Auteur d'un doublé respectivement à la 13e et à la 23e mn, Ismaïla Sarr a été le bourreau des Congolais.

Les campagnes passent et se ressemblent pour les Diables rouges. Le onze national est passé à côté de son objectif d'autant plus qu'il n'a pas su obtenir son ticket pour disputer les barrages de la plus prestigieuse compétition mondiale de football. Les Congolais n'ont pas aussi réussi à améliorer leur classement en terminant derniers du groupe comme lors des éliminatoires de la Coupe du monde jouée en Russie.

Sur les six matches disputés, les Diables rouges ont concédé trois défaites dont deux à domicile contre trois matches nuls (deux à l'extérieur). Sur le plan comptable, ils ont pris un point de plus par rapport à la campagne de Russie 2018 au cours de laquelle, ils n'avaient obtenu que deux points.

Il y a par contre une classe d'écart entre la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 1998, 2014 et les deux dernières. Lors de la course à la qualification pour le Brésil, les Diables rouges étaient éliminés à la porte des barrages en terminant deuxièmes du groupe E avec onze points, soit un de moins que le Burkina Faso à l'époque dirigé par l'actuel sélectionneur des Diables rouges. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde de France, le Congo avait terminé deuxième de groupe avec dix points derrière l'Afrique du sud (treize points).

Les insuffisances sur tous les plans n'ont pas permis aux Diables rouges de faire un bon parcours dans la course à la qualification pour le Qatar alors qu'il y avait la possibilité de lutter pour la deuxième place . La défense a été le maillon faible de l'équipe. En six matches disputés, elle a encaissé dix buts. Le Congo a encaissé deux lors de la double confrontation contre la Namibie (1-1 et 1-1), cinq lors de la double confrontation contre le Sénégal (1-3, 0-2) puis trois lors des rencontres contre le Togo (1-1 et 1-2). Pendant la campagne de Russie, les Diables rouges avaient encaissé douze buts.

En absence d'un vrai leader, l'attaque n'a malheureusement pas su rééquilibrer les débats. Les Diables rouges n'ont pas su dépasser la barre d'un but lors de cette campagne. Ils ont inscrit un but à chaque match sauf le dernier à Thiès au cours duquel ils n'ont inscrit le moindre but. On ne peut pas espérer aller le plus loin possible si les attaquants ne sont pas efficaces devant les buts.

Guy Mbenza était la seule satisfaction congolaise. Il a été dans tous les bons coups congolais. C'est, d'ailleurs, lui qui était à l'origine de l'égalisation au match aller face à la Namibie même si le but a été attribué au défenseur namibien. Il a égalisé contre le Togo et la Namibie à Brazzaville. Paul Put devrait tirer les leçons de ces nombreuses contre- performances pour bien rebondir lors des prochaines échéances.