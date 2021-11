Afrique de l'Ouest: Capitalisation de la banque de développement du Ghana - La BAD accorde une subvention de plus de 20 milliards de FCfa

Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le vendredi 12 novembre, une subvention de plus de 20 milliards de Fcfa au Fonds africain de développement à la République du Ghana pour capitaliser davantage The Development bank of Ghana (Dbg), une nouvelle institution de financement du développement au Ghana.

La Banque de développement du Ghana est conçue, selon la note de la Bad, pour fournir des financements aux micros, petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux petites entreprises de l'agro-industrie, de la fabrication et des technologies de l'information et de la communication (Tic).

Le Ghana poursuit un programme de transformation économique qui nécessite la disponibilité de capitaux abordables pour des investissements à moyen et long termes par le secteur privé.

Cependant, il existe des contraintes au développement du secteur privé, en particulier pour les Mpme qui représentent la majorité des entreprises dans le pays, en raison du manque d'accès au crédit à moyen et long termes.