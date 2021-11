Sénégal: [Reportage] Vidé de ses populations depuis 1992 - Bissine, le goût de l'école retrouvé

Meurtri et vidé de sa population, en 1992, au plus fort de la crise en Casamance, le village de Bissine, situé dans l'arrondissement de Niaguis, dans le département de Ziguinchor, fait partie de ces localités reculées de la région Sud dont les habitants sont revenus avec l'accalmie notée sur le terrain. Grâce au soutien de l'État et de ses partenaires, le village retrouve peu à peu le souffle de la vie. Des salles de classe ont été construites permettant ainsi aux enfants de renouer avec le chemin de l'école.

ZIGUINCHOR- Il était une fois Bissine. Le 09 octobre 1992, le cours de l'histoire de ce village composé, à l'époque, de cinq grands quartiers a complètement changé. Ce jour-là, l'armée, considérant que des maisons abritaient des combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) y avait mené des assauts pour déloger l'ennemi. Des maisons ont été bombardées. Des villageois avaient péri dans cette attaque. Tout le monde était contraint de quitter la localité pour trouver refuge ailleurs. Depuis lors, l'école, dans la zone, était conjuguée au passé. Plus rien dans les salles de classe. Enseignants, élèves et parents avaient préféré se sauver en empruntant le chemin de l'exil vers des endroits plus paisibles ou plus en sécurité.

Mais, aujourd'hui, à Bissine, les populations, revenues au mois de juillet 2020, ont complètement tourné cette page sombre et tragique de l'histoire de leur contrée. Bissine se construit peu-à-peu grâce au soutien du Gouvernement et de certains partenaires au développement. Le 11 novembre dernier, en attendant l'inauguration du poste de santé en construction et offerte par le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), Bissine a réceptionné ses deux premières salles de classe équipées de 50 table-bancs. En plus de ces deux bâtiments offerts par l'entreprise Cstm Safor, trois autres salles de classe sont en construction pour permettre aux enfants qui étudiaient jusque-là dans des abris de fortune, d'avoir un meilleur environnement scolaire propice à l'éclosion du savoir.

Une aubaine pour l'épanouissement des élèves

Selon le coordonnateur du Comité de concertation pour le retour des populations déplacées, Bissine ne peut plus envier aux autres villages ayant vécu le même sort. « Nous avons vraiment de la chance. C'est une joie immense qui anime les populations de Bissine. Cette école de cinq classes est une aubaine pour cette jeune génération », affirme Malamine Diédhiou.

Revenir dans ce village et disposer d'infrastructures scolaires de ce genre, ce n'était pas du tout certain. « C'était très difficile mais heureusement que nous avons senti le concours de l'État », se félicite M. Diédhiou. Il insiste surtout sur le fait qu'en plus de l'école, le village va disposer bientôt d'un poste de santé. Celui-ci est en train de sortir de terre. « On se réjouit du fait que les enfants peuvent poursuivre leur cursus scolaire à Bissine», souligne Malamine Diédhiou, réclamant, dans la foulée, la construction de la route Boutoute-Bissine afin de « désenclaver totalement » ce village et tous les autres qui sont sur le trajet.

Des résultats scolaires déjà appréciables

L'année dernière, l'école élémentaire de Bissine a affiché un taux de réussite de 100 % à l'entrée en sixième et 87 % au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee). Pour sa part, le député Demba Keïta, un des artisans du projet de reconstruction de Bissine, a indiqué qu'en Casamance, tout est urgence. Surtout, dit-il, dans des bourgades comme Bissine où les populations viennent à peine de se réinstaller. Dans ce village, fait savoir l'élu de la majorité présidentielle, c'est un paquet de services urgents que les populations ont besoin. M. Keïta insiste particulièrement sur l'éducation. « Ce que Bissine vit maintenant est exceptionnel. Les infrastructures scolaires dont disposent les populations vont les rassurer davantage », renchérit un membre de l'association « Ajac Apran ». Une structure qui a beaucoup travaillé dans la recherche de la paix en Casamance. Demba Keïta se réjouit que l'État du Sénégal ait décidé d'apporter des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les habitants de Bissine.

Outre le volet de l'éducation indispensable à la formation de cette génération post-conflit, le parlementaire a révélé que le Gouvernement et tous ses partenaires travaillent à permettre à Bissine d'avoir un accès à d'autres services sociaux de base, notamment la santé, la sécurité alimentaire et l'eau potable.

Doudou Ndiaye, le Directeur des constructions scolaires au Ministère de l'Éducation nationale, venu assister à la réception des nouvelles salles de classe, estime que la construction de l'école de Bissine règle davantage la question de l'équité sociale dans l'éducation. M. Ndiaye a précisé que les villages de la Casamance qui ont connu des difficultés à l'image de Bissine ont besoin de ces infrastructures sociales de base pour l'épanouissement de leurs populations de manière générale et en particulier les enfants qui, a-t-il rappelé, ont droit à l'éducation.