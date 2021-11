Madagascar: Soirée Gasy - Alsace - Fenoamby livrera un concert

Marius Fenoamby offrira un live à Colmar (Alsace) en France le vendredi 19 mars 2021. Le chanteur sera accompagné par DJ Dina qui animera également la piste. La diaspora malgache se régalera et aura la nostalgie du pays en écoutant "Alako", "Mariazy" ou encore "Ikotofetsy".

Ambassadeur de la culture malgache en Europe. Dans le but de promouvoir la culture malgache à l'étranger, notamment en France, le «griot d'Ampanefena» organise des ateliers musicaux... Son ambition est de faire connaître la langue malgache à l'extérieur. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste (Kabosy, Valiha, Marovany, Guitare et Harmonica, accordéon diatonique, Blap, percussion, batterie), Paul Marius Fontaine Fenoamby est originaire du nord-est de Madagascar. Il est né à Ampanefena entre Sambava et Vohémar. Il commence à chanter en tant qu'enfant de chœur dans l'Eglise catholique d'Ampanefena, et a joué de la batterie dès l'âge de 11 ans, avec le groupe Paroka dans la brousse d'Ampanefena (Ankotoba), un village de cultivateurs de vanille, de café et de riz et également d'éleveurs de zébus.

Sa distraction après le travail, c'est de gratter le kabosy en chantant la vie, la joie et l'amour. En grandissant, il fréquente plusieurs orchestres de bal comme The Thunders, The Spiders, Les Super-Jazz, Les 7 aigles, Les Anges noir, Tropical de Diego. Il quitte Madagascar en 1982 pour rejoindre sa famille à l'île de la Réunion. Réunionnais d'adoption, chanteur charismatique aux registres multiples, de la complainte au salegy (rythme 6/8 le plus endiablé et le plus populaire à Madagascar), en passant par le reggassy (reggae malgache), le Maloya de l'île de la Réunion et le rock zoulou d'Afrique du Sud. Il forme le groupe Fenoamby à la fin de l'année 1989.