Madagascar: Réouverture des frontières - Rétablissement des visas d'entrée payants

Il a été décidé, lors du Conseil de gouvernement du 10 novembre dernier, au titre du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, le décret modifiant le décret n°2021-475 du 28 avril 2021 portant dissolution de l'Institut de gemmologie de Madagascar (IGM), prolongeant le délai de processus de liquidation de l'IGM au 31 décembre 2021.

Au niveau de la Présidence, le décret portant refonte des statuts et réorganisation de l'Agence Nationale d'Appui au Logement et à l'Habitat ou ANALOGH. Pour ce qui est des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, du ministère de la Sécurité publique, l'accord pour le rétablissement des visas d'entrée payants suite à la réouverture partielle des frontières aériennes de la République de Madagascar.

Quant au ministère des Affaires étrangères, il y a eu une communication sur l'accord pour le 21e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), à Charm-el-Cheikh. Concernant le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, l'accord pour le renouvellement de l'agrément des exportateurs de girofle pour la campagne 2021-2022 a été validé.