Madagascar: Ambositra - Foire du livre - Les auteurs et écrivains à l'honneur

« Les écrivains et auteurs exposant leurs œuvres ». (Photo Anastase)

L'ardeur des lecteurs à lire des ouvrages n'est plus à démontrer. C'est ce qui est ressorti du week-end dernier dans la région d'Amoron'I Mania, lors des manifestations de la Foire du livre qui s'étaient déroulées respectivement à Ambositra, Manandriana et Fandriana où l'affluence était conséquente. Une affluence d'autant plus accrue avec la participation des auteurs et écrivains qui ont marqué l'événement, comme Arikaomisa Randria, Ranoé, Andriamangatiana, Raphi, Faribolana et de nombreuses librairies.

Une rencontre organisée conjointement par la DRCC, DREN, le projet Ressources Educatives, l'Alliance Française d'Ambositra,Manandriana, Fandriana et « Farimbola Sandratra ».

Tout en malgache

Margaux Nemmouchi, directrice de l'Alliance Française d'Ambositra, lors de son allocution tout en langue malgache, a loué les auteurs malgache dans leurs ouvrages et a souligné qu'apprendre d'autres cultures à travers les livres ne dévalorise pas la culture malgache, bien au contraire cela l'enrichit. Les autorités présentes conduites par le préfet d'Ambositra ont tour à tour reconnu l'importance de cette foire du livre, source de connaissance et de développement. « La lecture d'un journal est la prière du matin de l'homme moderne », pour emprunter la citation de Hegel, souligne Nastina Rampanjato, directeur régional de l'éducation nationale d'Amoron'i Mania.

Exonération

Diverses expositions et conférences sur les livres ont clôturé ces manifestations. Aussi a-t-on appris que de nombreux partenaires de l'étranger ont émis leurs désirs d'approvisionner en ouvrages les bibliothèques des EPP, CEG et lycées et demandent une exonération de l'Etat et que ce dernier fera bonne lecture.