Madagascar: Telma - Lancement de M'Dola pour récompenser les points de vente et les revendeurs

Telma Madagascar lance l'édition 2021 du M'Dola, compétition d'envergure nationale pour ses points de ventes et ses revendeurs agréés de carte SIM.

Il s'agit d'une politique interne de l'opérateur fondée sur l'esprit de compétition ainsi que sur la reconnaissance.

Simple et motivante

À travers cette opération, qui en est à sa sixième édition, Telma veut encourager et récompenser ses partenaires qui véhiculent au quotidien les valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect, notamment à travers la recherche permanente d'une expérience client optimale. Il s'agit d'une compétition simple mais surtout motivante puisque les points de ventes présélectionnés et les revendeurs de carte SIM seront évalués quant à leur performance par rapport à des objectifs donnés. La compétition se déroulera du 17 novembre 2021 au 31 janvier 2022 et les compétiteurs seront informés quotidiennement de leurs résultats. La proclamation des résultats et la remise des lots aux vainqueurs se feront au mois de février 2022.

88 millions d'ariary

En tout, Telma prévoit de récompenser 125 gagnants pour les points de vente et 25 pour les revendeurs agréés de carte SIM répartis sur les différentes zones commerciales de l'opérateur. Plusieurs lots d'une valeur totale de 88 millions d'ariary seront distribués pour chaque catégorie. On peut citer entre autres dans la liste des lots, des groupes électrogènes, des réfrigérateurs, des matériels de sonorisation ou encore des kits M'Balik et des téléphones portables. « Même le choix des lots est un encouragement pour les partenaires puisqu'ils permettront aux gagnants d'étendre ou diversifier leurs activités par la suite » précise Telma. « Cette initiative démontre, une fois de plus, l'engagement constant de Telma aux côtés de ses partenaires sur tout le territoire national. Cette compétition obéit également à sa volonté d'insuffler une dynamique au sein de son réseau de vente et de distribution et ainsi d'inciter ses partenaires à poursuivre et à renforcer leurs efforts pour satisfaire les attentes des clients ».