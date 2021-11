Mali: Mopti et Douentza - Le ministre en charge de la sécurité inaugure des infrastructures

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Aly Mohammedine, a bouclé dimanche dernier une visite de 72 heures dans les Régions de Mopti et Douentza.

Accueilli le jeudi 11 novembre à Barbé par le colonel-major Abass Dembélé, gouverneur de la Région de Mopti, le ministre de la Sécurité et la Protection civile a échangé avec l'ensemble des composantes des Forces armées et de sécurité de la 6è Région militaire sur les nouvelles orientations des autorités et sur les difficultés afin d'y trouver des solutions idoines.

Ensuite, le ministre Daoud Aly Mohammedine a procédé à l'inauguration du commissariat de police de Douentza qui abrite aussi les locaux du 5ème groupement de la Garde nationale à Sévaré. La première infrastructure a coûté au budget national environ 200 millions de Fcfa et la seconde 253 millions de Fcfa.

«La réalisation de ces infrastructures est le témoignage de la détermination des autorités de la transition à créer les meilleures conditions de travail pour lesForces de défense et de sécurité pour l'atteinte des objectifs en matière de défense de la nation», a signalé le colonel-major Daoud Aly Mohammedine.

«Nous nous inscrivons dans la vision de la Transition, celle de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Ce sont les instructions que nous avons reçues du président de la Transition de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, nous constations la présence effective des Forces de défense et de sécurité», a souligné le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Selon lui, cet objectif ne peut être atteint sans une montée en puissance des capacités opérationnelles et d'accueil des hommes.

«Quand on parle de capacités, il y a certes les moyens mais aussi des conditions de vie et de travail des hommes. C'est dans cette optique que nous avons inauguré le commissariat de la ville de Douentza et les locaux du 5è groupement de la Garde nationale à Sévaré», a expliqué le ministre Daoud Aly Mohammedine. Il a invité les hommes engagés sur le théâtre des opérations à l'union sacrée pour enrayer le phénomène de l'insécurité.