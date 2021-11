Afrique: 25è journée nationale de la paix - La Côte d'Ivoire se remémore sa seconde religion dans la piété

« De quoi avons-nous besoin dans l'immédiat ? N'est-ce pas de la paix pour que l'indispensable union s'établisse entre nous ? N'est-ce pas de paix dont nous avons besoin en Afrique pour permettre le développement de nos richesses qui sont grandes... ? (...) C'est à la cause de la paix que nous souhaitons consacrer notre indépendance.» Ces propos du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel (Cesac) de la Côte d'Ivoire, Eugène Aka Aouelé a tenu à les rappeler lors de la cérémonie de lancement de la 25è journée nationale de la paix.

Les 11, 12, 13 et 14 novembre, avant la date fatidique du 15 novembre 2015, ont été marquées par différentes activités relatives à la célébration de la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Pour l'édition de 2021, la commémoration a porté sur le thème : « La Côte d'Ivoire face au défi de la cohésion nationale et de la paix ». La Côte d'Ivoire se souvient ainsi dans la ferveur religieuse de sa seconde religion, la paix

"Paix: jeu et enjeux pour la Côte d'Ivoire" était le thème développé à la conférence inaugurale du lancement de la 25è journée nationale de la paix, le jeudi 11 novembre 2021, à Yamoussoukro. Thème choisi par le Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale qui entend amener les Ivoiriens à se pencher sur la construction et la consolidation de la paix en Côte d'ivoire. A travers ce thème, il s'agit de ramener la paix à l'idée de jeu. Tout en lui attribuant "ses valeurs que sont la liberté, la découverte de soi, l'ouverture aux autres, la reconnaissance de la qualité des autres et le respect des règles".

Il faut noter que les différentes crises qu'a connu la Côte d'Ivoire ont dévoilé le fait que la paix n'est pas "un don mais le fruit d'une conquête permanente, la résultante d'une volonté commune", a souligné le président Eugène Aka Aouélé. "La paix, dont le Bélier de Yamoussoukro était l'apôtre inconditionnel, n'était pas une vue de l'esprit ou un vœu pieu. Cette paix, qui repose sur des valeurs clés, notamment le dialogue permanent, la justice, la tolérance, le respect des libertés et de la personne humaine et l'égalité des hommes, devrait permettre la construction de l'unité nationale", a-t-il affirmé.

A l'évocation de la notion de paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, les populations ont toujours en mémoire cette phrase forte du premier Président de la République de Côte d'Ivoire, "La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement".

Pour rappel, il faut indiquer que c'est le lundi 11 décembre 1989 que le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a décidé que le 15 novembre sera désormais la journée de la Paix. Et ce, pour marquer la création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il est bon de savoir que le projet de création dudit prix a été adopté le mardi 7 novembre 1989 par 118 représentants des pays membres de l'Unesco.