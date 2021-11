Madagascar: Projet de loi de finances initiale - Vingt deux mille agents de l'État à recruter

Renforcer l'effectif des fonctionnaires affectés aux secteurs sociaux et prioritaires. Le projet de loi de finances 2022 abonde dans ce sens.

Comme cela a été supposé par le Fonds monétaire international, FMI. Qui attend des affectations budgétaires plus conséquentes à ces départements jugés presque vitaux. Aussi, est-il envisagé de faire comme suit. Avec des précisions chirurgicales dans les statistiques.

La masse salariale devrait s'élever à 3 266,7 milliards d'ariary en 2022, soit une hausse de +325,1 milliards d'ariary par rapport à la prévision de 2021 (+11,1%). Cela représente 5,4% du PIB, soit +0,2 point de pourcentage supplémentaire par rapport à l'année dernière et 27,8% des dépenses totales (+1,2 point de pourcentage vs 2021). En revanche, la masse salariale ne représentant plus que 46,4% des recettes fiscales nettes est en baisse de -1,9 point de pourcentage en raison de la hausse attendue des recettes fiscales et de la baisse du montant des remboursements TVA et TVA assise sur les produits pétroliers.

Cet ajustement à la hausse de la masse salariale s'explique par le fait que le Gouvernement prévoit toujours de renforcer les secteurs de l'éducation, de la santé ainsi que de la sécurité publique par le biais de recrutements massifs.

En effet, 22 914 agents seront recrutés et répartis de la façon suivante: 20 791 dotations affectées au niveau des ministères prioritaires (ministère de la Santé Publique, ministère de l'Éducation Nationale, ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ministère de la Défense Nationale, Secrétariat d'État chargé de la Gendarmerie Nationale auprès du ministère de la Défense Nationale, ministère de la Sécurité Publique, ministère de la Justice), et deux mille cent vingt-trois au niveau des autres ministères et Institutions pour combler les départs et assurer l'opérationnalisation des Projets d'Investissements Publics.

66,1 milliards d'ariary

Au-delà de ces recrutements, il est également prévu des allocations de postes budgétaires pour accueillir trois cent neuf Hauts Emplois de l'État (HEE) au sein des ministères scindés. Enfin, le paiement du salaire de deux mille huit cents agents recrutés via des concours réalisés les années précédentes et dont la sortie de promotion s'effectue en 2022 est programmé dans la Loi de Finances 2022. Le coût de l'ensemble de ces effectifs supplémentaires à budgétiser au titre de l'année 2022 est estimé à 66,1 milliards d'ariary.

Les départs à la retraite vont concerner quatre mille sept cent quarante quatre agents pour un impact de - 28,0 milliards d'ariary sur la solde (-0,5 milliard d'ariary par rapport à l'an dernier). Néanmoins, leurs Indemnités d'Installation à la Retraite s'ajoutent à la programmation de la masse salariale à hauteur de 51,7 milliards d'ariary (versement de 12 mois de salaire aux agents qui partent à la retraite), soit +12,8 milliards d'ariary par rapport à l'an dernier.

La majoration de salaire par rapport à l'évolution attendue de la conjoncture socio-économique entraînera un impact de +140.8 milliards d'ariary. Les avancements et reclassements devraient entraîner un coût supplémentaire de + 25,1 milliards d'ariary par rapport à l'année dernière. Ce montant inclut déjà la liquidation progressive des dossiers en cours de mandatement accumulés au cours des dernières années.

Le budget de la Solde prévoit également le paiement en année pleine des salaires des agents recrutés en 2021 (70,8 milliards d'ariary) qui n'avaient perçu l'an passé qu'un prorata selon leur date de recrutement.

Les paiements à destination des personnels extérieurs devraient augmenter de +2,3 milliards d'ariary par rapport à l'an dernier (+3,5%). Cette hausse est due à la prévision de la nomination d'un ambassadeur et du personnel associé dans les pays où aucun représentant diplomatique n'est encore présent ainsi qu'à l'anticipation d'éventuelles variations des taux de change.

En ce qui concerne la Défense Nationale et la Gendarmerie, la hausse de la masse salariale s'élève à respectivement à +20,2 milliards d'ariary et +42,9 milliards d'ariary. Pour rappel, ces montants incluent tous les paramètres influant sur la masse salariale (départs et recrutements, indemnités, hausse de salaires, avancements et technicité, etc.). Notons que, pour la Gendarmerie spécifiquement, plusieurs généraux nommés en 2021 recevront 12 mois de salaire en 2022.