Sénégal: L'ARMP va abriter une chambre dédiée aux PPP (ministre)

Dakar — L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) va abriter une chambre dédiée aux partenariats public-privé en perspective de la nouvelle loi sur les PPP dont les décrets d'application ont été signés récemment, a appris l'APS, lundi, du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

"(... ) Au regard de la suppression par la nouvelle loi du Conseil des Infrastructures, l'ARMP assume dorénavant le rôle d'organe de contrôle a posteriori des contrats de partenariat public-privé. A ce titre, il est prévu (... ) la création, au sein de l'ARMP, d'une chambre dédiée aux PPP", a déclaré le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Amadou Hott présidait cet après-midi l'ouverture d'une session de formation sur les fondamentaux des contrats de partenariat public-privé et l'évaluation des projets PPP.

Ce séminaire de 10 jours (15-26 novembre) est organisé par l'ARMP, en partenariat avec Setym International, un cabinet québécois de consultance établi au Canada.

Cette session de formation dont les modules portent notamment sur "la nouvelle loi", "l'analyse financière des PPP", "les fondamentaux du contrat de PPP" et "la passation de marché" est destinée aux autorités contractantes (Etat, collectivités territoriales).

"Cette belle initiative arrive à son heure, après la promulgation de la loi relative aux partenariats public-privé et la signature de son décret d'application", a dit M. Hott, saluant une "loi simplifiée et plus adaptée" aux besoins de développement du Sénégal.

Selon le ministre, cette session de formation témoigne de la volonté de l'Autorité de Régulation des Marchés publics d'apporter une "contribution à l'appropriation des PPP par l'Administration".

Il a ajouté que "la réforme des PPP replace l'ARMP au cœur du dispositif d'encadrement des Partenariats public-privé".

"Cette nouvelle loi apporte en effet des outils et des dispositifs innovants qu'il faut partager avec l'ensemble des acteurs intervenant dans les PPP", a encore fait valoir Amadou Hott.

Evoquant ces outils et dispositifs, il a notamment insisté sur le programme de préparation des projets, l'unité nationale d'appui aux PPP et l'accord programme et l'offre d'initiative privée.