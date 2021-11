Gambie: 69è session ordinaire de la CADHP à Banjul - Namizata Sangaré présente la situation des droits de l'homme en Côte d'ivoire.

69ème session ordinaire de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul: Namizata Sangare, présidente du CNDH, présente la situation des droits de l'homme en côte d'Ivoire.

Débuté ce 15 Septembre 2021 à Banjul sous le thème « Réalités de 40 ans de mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et le chemin à parcourir vers l'Afrique que nous voulons », la 69ème session ordinaire de la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples, prendra fin le 05 Décembre 2021.

Cette 69ème session qui se tiendra virtuellement sur Webinaire zoom durant 11 journées, verra la présence du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), affilié à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), depuis avril 2015.

A l'ouverture de cette session, Madame NAMIZATA SANGARE, Présidente du CNDH, exprimant ses félicitations et ses encouragement au nouveau Président de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi qu'aux nouveaux Commissaires, a, conformément à la mission de promotion, de protection et de défense des Droits de l'Homme du CNDH, présenté la situation des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. A la suite de son intervention, il est notable que « La situation des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire a connu une nette amélioration en raison du renforcement du cadre juridique et institutionnel. »

Toutefois, la Présidente de l'Institution en charge des Droits de l'Homme, suggère la mise en place d'une Commission Nationale permanente chargée de l'élaboration des rapports et du suivi des recommandations des mécanismes internationaux comprenant toutes les parties prenantes (Gouvernement, CNDH, Organisations de la Société Civile)

Pour conclure, Madame Namizata SANGARE a rassuré la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples quant à la volonté du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) de toujours œuvrer pour relever les défis en matière des Droits de l'Homme en Côte d'ivoire et en Afrique.

En somme, ce sont des centaines de délégués issus de tous les états membres qui participent à cette 69ème session ordinaire. Ces délégués représentent aussi bien les Etats Parties, que les Institutions nationales des Droits de l'Homme, des Organisations internationales et intergouvernementales, des ONG africaines et internationales ainsi que d'autres observateurs et des représentaient des Organes de l'Union africaine.