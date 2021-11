Sénégal: LBC/FT - Habib Ndao souligne l'impératif moral et la nécessité économique de la sensibilisation

Saly Portudal — La sensibilisation dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est à la fois, un impératif moral et une nécessité économique, a ainsi soutenu, lundi, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), Habib Ndao.

"Les actions de sensibilisation constituent non seulement un impératif moral mais aussi une nécessité économique", a-t-il déclaré au cours d'une session de renforcement de capacités sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ouverte lundi à Saly, à l'endroit des journalistes spécialisés en économie.

Cette rencontre de deux jours, a-t-il indiqué, "marque le démarrage officiel, des journées de l'inclusion financière édition 2021, sous l'égide de la BCEAO", complément essentiel dans cette lutte car permettant "à un plus grand nombre d'usagers de recourir à des services financiers formels."

Selon Habib Ndao, c'est dans cette optique notamment que l'OQSF a reçu des autorités, des instructions fermes en vue d'intégrer dans son programme d'éducation financière, des sessions de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, pour réduire ainsi le niveau de corruption.

Pour ce faire, l'OQSF, en collaboration avec la BCEAO, le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique (GIABA) et la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) compte miser sur la presse pour la sensibilisation et la vulgarisation des outils d'éducation financière de masse, a fait savoir M. Ndao.

A ce propos, il a réaffirmé l'engagement de l'OQSF à "assurer la mutualisation des ressources dans la perspective d'une coopération plus efficience au profit d'un secteur financier plus dynamique et plus inclusif".

Il par ailleurs rappelé que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des délits financiers qui peuvent non seulement "saper l'intégrité économique et la stabilité des institutions et systèmes financiers"', mais aussi dissuader les investissements".

D'où la nécessité, a-t-il dit de mettre en place "des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour protéger l'intégrité des marchés financiers et systèmes économiques" afin de traduire en actions "cette volonté politique de combattre ce fléau, encadré sur le plan de la législation".