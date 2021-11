Congo-Kinshasa: Cadre idéal de partage des expériences dans le domaine du Numérique - Kin-Tech 2021 - Yvettes Tabu gagne le pari de la première édition

Depuis sa nomination à la tête de Ministère provincial du Numérique de la Ville-province de Kinshasa, des initiatives capables de contribuer à l'action du Gouverneur Gentiny Mbaka Ngobila ne cessent de tomber dans tous les sens.

Pas plus tard que la semaine dernière, la Ministre Yvettes Tabu a réussi à organiser du jeudi 11 au vendredi 12 novembre de l'année en cours, dans la salle polyvalente de l'Hôtel de ville de Kinshasa, la toute première édition de Kin-Tech 2021, un véritable forum de partage des expériences sur le Numérique, qui constitue un élément majeur pour le développement de Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo.

Au cours de ce rendez-vous important qui a connu la participation de l'Agence Provinciale de Développement du Numérique de Kinshasa (APDNK) et de l'Agence Credo, six jeunes au total ont présenté à l'assistance leurs projets fondés sur le Numérique à travers un concours qui était prévu pour inciter les jeunes congolais à plus d'innovations. Le meilleur projet d'entre les six a été proclamé vainqueur et va bénéficier de l'accompagnement de la Ministre Yvettes Tabu et de l'APDNK, représentée par son DGA, Eric Biswese.

Pour la Patronne du Numérique dans la Ville-province de Kinshasa, Kin-Tech 2021 aura été une réussite au regard de l'ampleur qu'a eue le déroulement des activités durant deux jours. Elle a promis également de remplir fermement et fidèlement sa mission d'accompagner l'exécutif provincial que dirige le Gouverneur Gentiny Mbaka Ngobila, à travers des initiatives et innovations au niveau de son Ministère du Numérique, pour le bonheur de tous les kinois.

C'est dans cette logique qu'elle s'est dit déterminée à continuer à organiser les prochaines éditions de Kin-Tech en vue d'accroitre la vision des jeunes, y compris les vieux, sur ce que le monde du Numérique est capable de produire dans la société. «Ce n'était pas facile parce que ça commence toujours par une idée, l'idée qui devient un projet, vous vous organisez, vous devez mettre les choses en place, utiliser des bonnes ressources humaines pour pouvoir arriver jusqu'au bout.

On a eu des moments où on n'y croyait plus. Je tiens quand-même à le dire grâce à l'agence d'organisation d'évènements qui m'accompagne, Credo Agence, qui est de Monsieur Eric Nice. Il est toujours à côté de moi pour ces types d'évènements et j'ai vu vraiment son professionnalisme. Il nous a accompagnée à tous les niveaux, surtout au niveau de suivi des partenaires», a déclaré Yvettes Tabu, Ministre du Numérique, Culture et Arts, au terme de l'activité. Toujours aux micros de journalistes, la très charmante Tabu a souhaité bonne chance au lauréat ayant présenté le projet "Na Kelasi", lors de la première édition de Kin-Tech, et a promis un accompagnement sans relâche.

Il y a lieu de noter que de Kin-Tech 2021 a été lancé, au nom du Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka par le Ministre provincial de l'Education, Enseignement Primaire, Secondaire et Supérieur, Charles Mbuta Muntu. Celui-ci avait, devant l'assistance, formulé un certain nombre de recommandations à tous les partenaires en vue de la création d'un cadre idéal pour le développement de l'économie numérique de la Ville-province de Kinshasa.

La Pros.