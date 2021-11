Congo-Kinshasa: Cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les Assemblées Provinciales - Modeste Bahati mise sur la restauration de la confiance et la relation financière

En présence du Premier Ministre Sama Lukonde, la Ministre Déléguée près le Président de la République, Nana Manuanina a ouvert ce lundi 15 novembre 2021 le Forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les Assemblées Provinciales.

Durant 4 jours, les Présidents des Assemblées Provinciales et les Directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur les voies et moyens permettant d'améliorer et de renforcer le lien institutionnel pour le perfectionnement de la gouvernance des provinces.

Initiative du Speaker des sages

Ce Forum a été initié par le Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans le cadre des réformes entreprises par lui et son bureau, depuis son avènement à la présidence de la Chambre Haute du Parlement Congolais.

En effet, renseigne la communication du bureau du Sénat, l'initiative a été louée par les Présidents des Assemblées de toutes les provinces de la RDC selon que l'a souligné Louis Kamuenyi, Président de l'Assemblée Provinciale de Lualaba et Doyen des Présidents des Assemblées Provinciales.

Prenant la parole le président du Sénat, Modeste BAHATI a soutenu que ces premiers congrès entre le sénat et les institutions dont il est l'émanation va restaurer la confiance et la relation financière entre les Assemblées Provinciales, le Gouvernement Central et les Gouverneurs des Provinces

Portée constitutionnelle

Prévu dans la loi n°013 du 22 janvier 2013 portant principe fondamentaux relatif à la libre administration des provinces, ce cadre d'échanges et de concertation n'avait encore, jusque-là, jamais été mise en œuvre.

Cette fois-ci, sous le leadership de l'Honorable Président Bahati, et placé sous le haut patronage du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, ce cadre de dialogue va brosser un état de lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas leur développement.

Les travaux se poursuivront en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer de solutions durables qui seront coulées sous forme des résolutions et recommandations.