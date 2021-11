Cameroun: Projets de loi - Pas de temps à perdre

L'Assemblée nationale a reçu vendredi dernier, le projet de loi de règlement 2020 et cinq autres textes

E n-dehors des débats liés à l'appropriation de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30), la séance plénière du vendredi 12 novembre dernier, à l'Assemblée nationale était aussi consacrée à la communication de textes. Le premier d'entre eux concernait le projet de loi portant loi de règlement de la République pour l'exercice 2020. Il s'agit d'un texte qui sanctionne l'exécution de la loi 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République pour le compte de l'année budgétaire 2020.

Ainsi, grâce aux bonnes performances dans le recouvrement des recettes fiscales et pétrolières, les recettes budgétaires se sont élevées à 3 134,2 milliards de F, avec un taux de réalisation de 114,3% sur des prévisions pourtant inférieures. Pour ce qui est des dépenses, le taux d'exécution est de 105,1%, soit 3886,1 milliards de F contre les 3697,7 milliards de F prévus.

Ce qui fait que le solde budgétaire est déficitaire et situé à ?3,3% du PIB contre des prévisions estimées à ?4,5%. L'exposé de motif qui accompagne ce projet de loi indique pourtant que cette loi a été réalisée dans un contexte économique national et international difficile. Ceci, à cause d'une part, des effets pervers de la crise sanitaire à coronavirus, de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du septentrion, ainsi que la chute du prix du baril de pétrole à 54,4 dollars US, pourtant inscrite dans les hypothèses de la loi de finances initiale.

Au plan international, « les incertitudes liées aux négociations entre l'UE et le Grande-Bretagne pour la conclusion d'un accord commercial post-Brexit, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires continuent d'affecter le commerce international », sont autant d'éléments ayant largement influencé l'exécution du budget. La représentation nationale a également reçu pour examen, cinq autres projets de loi. Tous devant autoriser le président de la République à ratifier des accords internationaux.

Trois d'entre eux sont par exemple relatifs aux droits de l'Homme et précisément des personnes âgées et handicapées. Provenant des Nations unies et de la Charte africaine, ils visent à promouvoir, protéger et assurer « la pleine jouissance de leurs libertés fondamentales et intrinsèques ». L'un de ces projets de loi devra aussi permettre au président de la République de procéder à l'adhésion du Cameroun à l'Accord créant le Réseau international sur le bambou et le rotin. Adopté en 1997 à Beijing, cet Accord veut participer au développement de ces deux plantes, en vue de contribuer à la croissance économique des zones rurales et au respect de l'environnement, en luttant à la fois, contre la déforestation et la forte émission de gaz à effet de serre.