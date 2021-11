Cameroun: Budget de la Communauté urbaine - Peut mieux faire

En dépit d'une hausse des recettes, le niveau d'exécution reste insatisfaisant au terme des trois premiers trimestres.

C onstat fait ce 12 novembre 2021, lors de la session ordinaire du conseil de Communauté consacrée à l'évaluation, au 30 septembre, du niveau d'exécution du budget de l'exercice 2021 et à la présentation des orientations budgétaires de l'exercice 2022. Le budget 2021 de la Communauté urbaine de Douala (Cud), qui s'élève à plus de 64,838 milliards de F enregistre respectivement des taux d'exécution de 67,34% au niveau des recettes ; 20,88% au niveau des dépenses et 38,87% pour les ordonnancements.

Le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndinè, a souligné que les recettes étaient en hausse comparativement à celles de l'exercice précédent à la même période, avec des émissions qui s'élevaient à plus de 22,771 milliards. La hausse enregistrée cette année s'élève à plus de 20,887 milliards, soit 91,72%. Les dépenses ont quant à elles connu une légère augmentation comparativement à l'exercice 2020 à la même période, quand les engagements étaient supérieurs à 23,025 milliards. La hausse enregistrée cette année est de 1,178 milliard de F, soit 5,12%.

Dr Roger Mbassa Ndinè a cependant annoncé q des mesures pour améliorer la performance au cours du dernier trimestre, même si tous les objectifs ne seront probablement pas atteints. Le débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2022 a davantage retenu l'attention des grands conseillers, qui en étaient à leur galop d'essai dans ce type d'exercice désormais institué par la législation budgétaire. Dans ce registre, Dr Roger Mbassa Ndinè a promis des actions à très court terme, dans le cadre des préparatifs de la CAN.

« Nous avons engagé un certain nombre de travaux ici et là. Mais nous attendons que la saison des pluies s'arrête pour rattraper le retard. Nous avons mobilisé tous les moyens et les entreprises sont prêtes », a indiqué le maire de la ville. Outre les travaux en lien avec la CAN, les orientations budgétaires 2022 ciblent quatre grands programmes : l'amélioration de l'offre des services sociaux de base ; la promotion du développement économique et la protection de l'environnement ; la promotion de la citoyenneté, de la culture et des sports et l'appui à la jeunesse ; la gouvernance et l'administration locale.

Le préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, représentant de l'Etat à cette session du conseil de Communauté, a félicité le maire et le conseil pour les efforts consentis dans l'exercice du débat d'orientation budgétaire. « Nous pouvons dire que les choses se mettent en place parce que les conseillers n'étaient pas habitués à ce débat d'orientation budgétaire pour l'exercice suivant. C'est une recommandation de la loi. Ils se sont soumis à cet exercice et ça s'est bien passé », a affirmé le préfet du Wouri.