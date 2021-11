Cameroun: Vulgarisation de la SND30 - Les propositions des députés

Au cours d'une plénière spéciale de vendredi dernier présidée par Hilarion Etong, les élus de la nation ont, entre autres, invité le gouvernement à inclure tous les acteurs de développement.

Apeine ouverte la veille, la troisième session ordinaire de l'année législative qui s'achève, consacrée à l'examen et à l'adoption du budget a démarré sur les chapeaux de roues. Ainsi, vendredi 12 novembre dernier, au cours d'une séance plénière spéciale, la représentation nationale a été édifiée sur la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30). Pendant cinq heures, les députés ont échangé avec le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat).

Sous la coordination du premier vice-président de l'auguste Chambre, Hilarion Etong, 18 d'entre eux, issus des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ont pris la parole. Ils ont interrogé le Minepat sur les objectifs de ce document qui sert de boussole à l'action gouvernementale. Aussi, voulaientils connaître ses objectifs et enjeux, ses orientations fondamentales, la différence avec le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi échu, etc.

Au terme de ces débats au cours desquels Alamine Ousmane Mey est revenu sur les 30 piliers de la SND30, la représentation nationale a formulé un nombre important de propositions au gouvernement. Notamment, la mise sur pied d'un plan de vulgarisation inclusif, afin de mieux conduire dans les délais, les études de faisabilité des plansphares contenus dans le document.

Dans cette perspective, les députés ont souhaité que soit pensée, une stratégie de communication et de sensibilisation en faveur des administrations, des parlementaires, élus locaux et partenaires du secteur privé (investisseurs et diaspora). Concernant la mise en œuvre de la SND30, en plus de voir effective la réforme foncière en cours, ils ont exhorté les pouvoirs publics « à accélérer le processus de décentralisation, à travers le transfert des compétences et des ressources ».

Pour faire de ces collectivités territoriales décentralisées des maillons essentiels dans la réalisation de la SND 30, ils devront les accompagner de manière cohérente, dans l'élaboration de leurs plans de développement. Pour assurer la réussite de la mise en œuvre de ce Plan de développement, les élus du peuple ont insisté, d'une part, sur l'adoption d'un chronogramme permettant le suivi-évaluation. Lequel les obligera à passer tous les trois ans devant les parlementaires pour faire le point sur l'état d'avancement. D'autre part, ils ont demandé que le cadre législatif et réglementaire soit renforcé.