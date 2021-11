Cameroun: Programme Google Cloud - Partenariat pour compétences estudiantines

Un accord paraphé le 2 novembre dernier à Douala par Google et l'Institut de technologie Nafack.

Le 2 novembre dernier, un partenariat stratégique pour développer les compétences des étudiants en Afrique au service de Cloud computing et à la data science, a été signé entre Google, représenté par son directeur Europe, Afrique, Moyen-Orient pour l'éducation supérieure chez Google Cloud, et l'Institut de technologie Nafack. Lequel qui devient ainsi le premier institut universitaire africain à proposer le programme Google Cloud Career Readiness.

Pour le représentant de Google, il s'agit de fournir aux étudiants une formation, un mentorat et une certification pour booster leur carrière dans des entreprises à la recherche de talents dans le Cloud. En les aidant à apprendre l'essentiel de la plateforme Google Cloud, à explorer ce programme et les préparer à des carrières dans les domaines Associate cloud engineer et Data analyst. Le premier pour les étudiants qui aspirent à lancer une carrière dans des rôles d'ingénierie et de gestion liés à l'infrastructure Google Cloud et au développement d'applications Cloud et à l'ingénierie des données.

Le le second pour ceux souhaitant poursuivre une carrière dans l'analyse de données, l'informatique décisionnelle et la gestion. Le Cameroun se positionne ainsi dans la sous-région comme la locomotive pour aider les jeunes à développer des compétences technologiques leur permettant d'être des innovateurs et leaders de demain. De même qu'il rentre de plain-pied dans l'ère de la science des datas, appelée à impacter les secteurs de l'économie et de la vie publique.