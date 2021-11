Madagascar: Nouvelles technologies - Le « World of Tech » couronne les jeunes créateurs

Le « World of Tech » s'est clôturé ce week-end au bout d'un concours inédit qui a couronné une jeunesse prometteuse par sa créativité et son talent via les nouvelles technologies.

Un événement qui promeut les nouveautés, mais surtout la créativité de la jeune génération à travers les nouvelles technologies, le « World of Tech » (WOT) a largement tenu ses promesses. Le temps d'une première édition qui a vu la participation, mais aussi l'affluence de la majorité des jeunes créateurs nationaux, l'événement, qui a pris les allures d'un grand concours en ode au numérique, conquiert.

Rendez-vous a ainsi été donné samedi pour la remise des prix de ce grand concours qu'est WOT à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Fédérateur, l'événement surprend, qui a réussi avec brio à réunir la communauté férue de nouvelles technologies geek et créative de la Grande île. Sur cinq catégories, « Character design », « Animation 2D », « Animation 3D», « Architectural Visualization» et « Game Jam », cinq jeunes créateurs sont sortis du lot. Par leurs potentiels respectifs, ils valorisent divers métiers à l'ère du numérique, tout en inspirant les jeunes comme eux à persévérer dans ce domaine.

Dans la catégorie character design, la première place est attribuée à Sandrine Nani Vavitsara, tandis que Tahiry David Rasolofoson est lauréat dans la catégorie animation 2D et Ambinintsoa Ny Aina Ranoarimanana est le premier dans la catégorie animation 3D. Chacune de leurs créations respectives s'est démarquée par son originalité, mais surtout par sa qualité et sa maîtrise des logiciels utilisés.

Dans la catégorie visualisation architecturale, qui est une technique de simulation 3D allant au-delà des plans, des coupes et des élévations traditionnelles, RysAina Raolijon est le lauréat. Tandis que, la « Wa-Team », composée de Tinarison Sylvain Masindraoka et Victorio Zafigodo Florent Andriamaharitsara, est la gagnante de la catégorie Game Jam ou la création d'un jeu vidéo.

Valoriser des passions

Les objectifs de ce concours qu'est WOT ont été surtout de valoriser les métiers créatifs autour de la technologie au pays, mais aussi d'être un tremplin pour les talents et les compétences dans ce domaine. Le plus important étant d'inspirer et de sensibiliser les jeunes sur les opportunités de carrière autours des métiers créatifs par le biais de la technologie. Enfin, le WOT vise aussi à rassembler les meilleurs talents nationaux et donner une opportunité à la communauté de s'exprimer via leurs talents et leur passion.

Le jury du concours était composé de professionnels du métier, mais aussi d'entrepreneurs qui contribuent à l'émergence de ces métiers relatifs aux nouvelles technologies. Notamment Heri Shinato, illustrateur numérique et concept artiste de renom, Steevie Rasoanaivo et Josia Razafindralambo, spécialistes dans le domaine de l'animation en 2D et en 3D.

De même que Mathieu Rabehaja à qui l'on doit le studio Lomay qui a notamment lancé le jeu vidéo « Dahalo », Aina Ranaivoarilala, graphic designer et Nadia Rakotonaivo de W3D. Vivement la prochaine édition.