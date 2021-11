Madagascar: Antsiranana - Coup d'envoi du Rary Aro Bootcamp

Pendant cinq jours, cent jeunes gens seront formés et armés pour être les défenseurs des Droits de l'homme et consolidateurs de la paix au sein de leurs communautés.

Le coup d'envoi du « Rary Aro Bootcamp » dans la province d'Antsiranana a été donné hier, au monastère des Sœurs bénédictines de Saint Jean-Baptiste de Joffreville à Antsiranana-II, située à 30km de la capitale du Nord. Il ne s'agit pas du « Bootcamp » qui désigne des séances d'entrainement extrêmes des forces armées. C'est la concrétisation du projet « Rary Aro Mada » qui soutient la protection des jeunes défenseurs des droits de l'homme et consolidateurs de la paix, gage de la paix.

Pour cette première rencontre, ce camp a réuni cent jeunes issus des milieux étudiants, associatifs, journalistiques, différentes associations implantés dans les régions, SAVA et DIANA. Ils ont été sélectionnés pour s'imprégner des grands principes de la lutte pour les Droits de l'homme et la consolidation de la paix, pendant cinq jours.

Même s'il s'agit d'un premier regroupement, l'organisation a mis son choix sur cette ville en haute montagne, froide et humide, préférée du Maréchal Joffre. Car d'habitude, le bootcamp se déroule dans un parc, avec des grands groupes encadrés par quelques coachs.

Selon les responsables, le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mis en œuvre conjointement par le Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme et, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, celui de la Justice et celui de la Jeunesse.

Engager le dialogue

« Le projet a pour objectif de former des jeunes défenseurs en Droits de l'homme afin qu'ils puissent être des membres actifs dans leur communautés et des acteurs pour la paix et la cohésion sociale », précise Evelyne Norozafy, coordinatrice régionale du projet dans la région Diana. Elle ajoute que la mise en place des comités de paix au niveau local et des observatoires régionaux pour renforcer le mécanisme de protection des jeunes défenseurs des Droits de l'homme à Madagascar, est l'un des objectifs majeurs de ce projet.

Dans ce sens, le projet a entamé en septembre sa première phase de renforcement de capacités dans les neuf zones d'intervention, à savoir Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Morondava, Tolagnaro, Toamasina, Toliara et Sambava. Au total deux cent vingt et un jeunes de soixante cinq districts, dont cent-une jeunes femmes, ont pu acquérir les bases des Droits de l'homme et mieux comprendre les mécanismes du reporting et monitoring des cas de violations qui peuvent se dérouler dans leurs régions respectives. Car le format Bootcamp permet de consolider la synergie entre les jeunes et favoriser un environnement de dialogue avec les autorités compétentes. Une rencontre avec les Forces de défense et de sécurité d'Ankarana se tiendra à Joffre -ville à la fin de Rary Aro Bootcamp.

« Le renforcement de capacités des jeunes est primordial si l'on veut qu'ils deviennent des acteurs engagés dans la défense des Droits de l'homme et dans la consolidation de la Paix. Ils seront ensuite appelés à participer activement dans les comités de paix pour apporter des réponses aux problématiques liées à la paix et aux violations des Droits de l'homme. Mais également à contribuer au travail des observatoires dans la documentation et le suivi des cas de violations des droits», affirme Diana Ramarohetra, chef du projet.