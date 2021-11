Congo-Kinshasa: Dépolitisation de la CENI - Le faux débat !

Des politiciens maintiennent-ils des congolais dans l'ignorance, en tirant des conclusions hâtives qui vont à contre-courant de la vérité ?

Tel est l'avis d'un expert qui pense que l'heure est venue, pour que le peuple congolais connaisse enfin la vérité sur cette question ô combien importante, qui concerne principalement l'indépendance et la politisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), avant de pouvoir tirer toutes les conclusions possibles.

De l'avis d'un expert à l'indépendance d'esprit

En effet, de l'examen jusqu'au vote de la proposition de loi Lutundula, que de l'eau qui a coulé sous le pont. Que dire du sort réservé à l'équipe Denis Kadima avant même son entérinement ? Quoi qu'il en soit, malgré la diabolisation des uns et le populisme des autres acteurs politiques et chefs religieux, si l'on tient compte de tous les paramètres ayant abouti au cadre légal sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI depuis l'organisation de trois derniers cycles électoraux 2006, 2011 et 2018, en tenant compte du contexte sociopolitique de la République Démocratique du Congo, la dépolitisation de la CENI n'est ni plus, ni moins qu'un faux débat qui n'a pas sa raison d'être.

Le constituant originel a d'ores et déjà résolu le problème

Samedi 13 novembre dernier, la structure dénommée "Forces Politiques et Sociales", a battu le macadam pour réclamer l'indépendance et la dépolitisation de la CENI. Oubliant, en effet, pour ces deux thématiques, que le constituant originel a d'ores et déjà résolu le problème. Parlant de l'indépendance de la CENI, le constituant originaire tout comme le législateur ont consacré le principe d'indépendance dans tous les textes légaux de la CENI allant de 2004 à ce jour. Les réformes relatives à l'indépendance de la CENI n'ont pas été effectives suite aux pesanteurs politiques.

Principe d'indépendance aux termes de l'article 22

Ainsi, lors de la réforme de 2021, le législateur a renforcé davantage ce principe d'indépendance aux termes de l'article 22 qui permet aux membres de la CENI, peu importe leurs convictions politiques, de remplir leur mission comme il se doit, avec impartialité et indépendance, sans pourtant recevoir des instructions d'aucune autorité ou de toute autre personne de l'extérieur. L'actuelle loi organique sur la CENI, améliore le système d'organisation des élections car elle prévoit des sanctions de défiance et interdit formellement aux membres de la CENI de participer aux activités politiques.

Respect des engagements

En gros, dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI sont contraints, strictu sensu, de respecter leurs engagements. Comme si cela ne suffisait-il pas, dans la même visée, le législateur a tenu à insérer le principe de l'inamovibilité des membres à côté de celui de l'indépendance en vue de garantir la stabilité de l'institution.

Comme qui dirait, le bloc patriotique qui réclame l'indépendance de la CENI, n'a rien à craindre quant à ce, étant donné que tout a été conçu pour que la CENI soit plus que jamais indépendante.

De la représentativité

Parlant de la question de la politisation de la CENI, cette dernière aura été consacrée depuis l'accord global et inclusif de Sun city, la loi organique de 2004, 2013 et 2021, en ce que sa composition devait tenir compte de la représentativité de toutes les composantes (politique et société civile).

La proposition de loi sur la réforme de la CENI indiquait que la centrale électorale devait être composée de 15 membres dont 5 de la société civile, 5 de la majorité parlementaire et de 5 de l'opposition. Le quota de membres de la société civile a été presque doublé de 3 à 5 membres.

Comment une organisation censée s'occuper des questions politiques ne soit-elle pas politique elle-même ? La loi de 2010 avait davantage politisé la CENI au point d'exclure la société civile pourtant représentée sous la loi de 2004 conformément à l'article 10 de cette loi qui disposait : "La CENI est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité et trois par l'Opposition à l'Assemblée nationale.

La désignation des membres tient compte de la représentation nationale dont celle du genre. En 2013, cette réforme avait réinséré la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l'opposition. Le nombre des membres de la CENI est passé de 7 à 13. En 2021, cette réforme a consacré l'hypocrisie de la classe politique congolaise qui veut à la fois une chose et son contraire.

L'initiateur de la proposition de loi (Honorable LUTUNDULA) voulait une CENI avec 15 membres tous issus de la société civile, sans composante politique. Mais, les discussions ont été rudes au point que les forces politiques à l'Assemblée nationale, en l'occurrence la majorité et l'opposition se sont mis ensemble pour obtenir la représentation de leurs délégués au sein de l'actuelle CENI.

Toutes les composantes ont participé volontairement à l'examen et à l'adoption de cette proposition de loi tant au niveau Assemblée Plénière de l'Assemblée nationale que de la Commission PAJ. Il n'y a donc aucune raison de crier à la dépolitisation de la CENI qui s'avère un faux débat ramené à la place publique. Le plus important serait, pour les protagonistes politiques, de se préparer avant de pouvoir affronter les échéances électorales à venir.