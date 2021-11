Congo-Kinshasa: Egalité de sexes et droits de la femme - La NSCC en atelier de trois jours sur le projet réformes législatives conformes aux standards internationaux

Comme annoncé lors du lancement officiel du projet "Réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière des lois garantissant l'égalité de sexes et droits de la femme 2021-2023", la Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a ouvert le premier atelier pour mener le plaidoyer sur l'amélioration du cadre légal et politique nationale garantissant l'égalité de sexes dans les instances de prise de décision conformément aux standards internationaux, et la promotion des droits de la femme comme de la jeune fille.

Très motivés à engager leurs énergies, les membres de cette structure de la Société Civile utiliseront tous les moyens possibles et entreront en contact avec toutes les structures féminines pour assurer la mobilisation des femmes et jeunes filles, mais aussi, dans les institutions pour que les élus puissent s'en charger à faire des bons suivis des différents audits concernant les droits de la femme, en partenariat avec Diakonia et Sida.

Durant trois jours, soit du lundi 15 au mercredi 17 novembre 2021, il se tient au Centrer Theresanium un atelier national sur l'état des lieux des réformes législatives et lois garantissant l'égalité de sexe et droits de la femme en RDC; l'inventaire des instruments juridiques internationaux de référence et garantissant l'égalité de sexe et droit de la femme ratifiés et non ratifiés par la RDC sont identifiés.

L'ignorance par la population de certaines lois et règles en matière de la gouvernance démocratique, droits de la femme, le non-respect de l'égalité de sexe et le genre, non maitrise de question de l'environnement et du réchauffement climatique, et le déficit des campagnes de sensibilisation citoyenne à large échelle à risque de laisser au bat de l'échelle la RDC dans le cadre de la contribution aux objectifs de développement durable.

Au regard des éléments du contexte, les populations des zones rurales, les femmes, les jeunes et personnes marginalisées sont les plus touchées et affectées négativement par ces déficits de la gouvernance démocratique concertée et participative, d'où la nouvelle stratégie 2021-2026 de la NSCC va centrer son action en plaçant au cœur de son intervention l'homme en sa qualité d'acteur et bénéficiaire de l'amélioration de son environnement de vie.

«Nous sommes en atelier national où nous avons tous nos coordonnateurs de toute la République qui sont ici et ceux de Kinshasa en train de travailler avec eux sur l'état des lieux des réformes et des lois qui garantissent l'égalité de sexes et droit de la femme en RDC et ces lois-là, nous n'allons pas nous limiter à faire les inventaires mais nous allons les comparer au standard international.

Est-ce nos lois sont conformes au standard international. C'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement, nous faisons l'état des lieux au niveau international et puis nous ferons encore l'état des lieux au niveau national et à la fin, nous allons faire une étude comparative pour voir est-ce que nos lois sont conformes au standard international, est-ce que nos lois respectent l'égalité de sexes aux droits de la femme au regard des normes internationales », a fait savoir Jonas Tshiombela, Coordonnateur National de la Nouvelle Société Civile Congolaise.

Il a ajouté que cet état des lieux va permettre à ce que les participants de voir comment centrer leur plaidoyer. «Le plaidoyer peut être centré que sur base des données fiables. Est-ce que nos lois répondent au standard international ? Si elles ne répondent pas, un plaidoyer sera organisé.

Est-ce que nos lois sont déjà bonnes et qu'il faut maintenant mener le plaidoyer pour qu'elles soient appliquées, c'est un autre travail. Pour le moment, nous sommes à l'étape d'objectif d'obtenir l'état des lieux de cette question, après l'état des lieux, nous nous ferons une idée après l'étude comparative pour nous fixer sur quel point nous pouvons axer notre plaidoyer ou quel point fera notre priorité », a-t- renchéri.

Il revient de souligner que 20 personnes prennent part à cet atelier national dont 11 en provenance des provinces et en tenant compte du genre.