Congo-Brazzaville: Science et culture - Le pays candidat au Conseil exécutif de l'Unesco

A la tribune de la 41e session de la conférence générale de l'Unesco, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a sollicité un soutien à la candidature du Congo en qualité de membre du Conseil exécutif de cette institution.

Le Conseil exécutif de l'Unesco que le Congo veut intégrer comme membre est en quelque sorte le Conseil d'administration de cette agence onusienne en charge de l'éducation, la science et la culture. Ce Conseil prépare le travail de la Conférence générale et veille à ce que ses décisions soient bien exécutées. Le choix de ses représentants dépend notamment de la diversité des cultures qu'ils représentent et de leur origine géographique. Il est l'objet d'arbitrages complexes pour atteindre un équilibre entre les régions du monde, reflet de l'universalité de l'Unesco.

Plaidoyer pour la science ouverte

La ministre Edith Delphine Emmanuel a plaidé en faveur du renforcement de la science ouverte, mécanisme visant à rendre les progrès scientifiques accessibles à tous. « Nous encourageons l'Unesco à renforcer les capacités des Etats membres à améliorer les politiques de la science, la technologie et l'innovation à travers la science ouverte. Le Congo a déjà mis en place un comité national sur la science ouverte et soutient la recommandation y afférente », a fait savoir la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, qui, en outre, assume les fonctions de présidente de la Commission nationale pour l'Unesco.

L'organisation de la semaine de la science et des technologies, du 16 au 22 avril 2022 à Brazzaville, intègre, en effet, la politique de la science ouverte puisque les pays de la sous-région sont conviés à ce rendez-vous de partage des connaissances pour mettre la science au service du développement.

A propos de programme et budget de l'agence onusienne en charge de l'éducation, la culture et la science, le Congo souhaite que le taux de croissance global de 9,8% soit reflété au niveau du Programme de participation et de l'action en faveur des femmes. Sur les projets du budget 2022-2023 et celui de la stratégie à moyen terme 2022-2029, le pays soutient, par ailleurs, leur alignement aux objectifs du programme de développement durable 2030 en espérant un effet accélérateur de l'action de l'Unesco.

Un appui sollicité

« Nous soutenons l'avant-projet de recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle et sollicitons l'appui de l'Unesco à l'université Denis-Sassou-N'Guesso qui abritera le Centre africain de recherche en intelligence artificielle », a déclaré la ministre Edith Delphine Emmanuel.