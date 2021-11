Congo-Brazzaville: Enseignement secondaire - Création en vue des cercles de conscientisation contre l'incivisme

La deuxième session du Conseil national de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo (PSEEC), tenue du 4 au 5 novembre dernier à Brazzaville, a décidé de la mise en place, dans les jours à venir, des cercles de conscientisation contre l'incivisme dans tous les établissements de l'enseignement secondaire.

« Ces cercles sont les tentacules du bureau national et œuvreront dans la lutte contre l'incivisme pour la citoyenneté et le développement », a souligné Carmel Koumba, président national de la PSEEC sortant.

Il s'agira pour les organisateurs de cette rencontre de mettre les bouchées doubles afin de mettre un terme au grand banditisme, à la concussion, la corruption, la fraude, le harcèlement sexuel et bien d'autres formes d'antivaleurs en milieu scolaire et estudiantin, phénomènes qui ne cessent de s'amplifier dans le milieu de l'enseignement secondaire au regard des actes inciviques posés par certains élèves au sortir des classes.

« Nous mettrons dans ce même label la célébration désormais des journées civiques », a-t-il ajouté. Il faut rappeler que ces dernières années, les élèves des lycées et collèges d'enseignement général et ceux des collèges et lycées d'enseignement technique ne cessent de s'affronter dans les artères de la ville.

Outre ces cercles de conscientisation, la deuxièmesession du Conseil national de la PSEEC a retenu à son actif les célébrations des journées spéciales dédiées aux questions du genre et des droits de la jeune fille en milieu scolaire, les activités « Octobre rose », et celles dédiées à la lutte contre le cancer, car bon nombre d'élèves et étudiants ignorent cette maladie.