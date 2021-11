Ile Maurice: Private Prosecution contre Pravind Jugnauth - Me Désiré Basset, S.C., représentera bien le Premier ministre

C'est Me Basset lui-même qui nous l'a déclaré hier, lundi 15 novembre au téléphone. Après la confusion jetée par le Bar Council et notamment par son président, Me Yatin Varma, vendredi, dans l'affaire d'allégation de conflit d'intérêts contre Me Désiré Basset, S.C., (voir l'express du dimanche 14 novembre), le même Bar Council a hier précisé sa position sur cette affaire en écrit. Cependant, on ne sait pas quelle est cette position, puisque la lettre a été adressée directement à Me Basset en milieu de journée hier. Me Antoine Domingue, qui avait porté le litige, avec Me Basset, devant le Bar Council n'a pas reçu une copie de la lettre. Me Désiré Basset n'a pas voulu nous dire non plus la teneur de la lettre du Bar Council. Pourquoi ne nous dit-on pas la position du Bar Council ? Me Yatin Varma ne veut pas nous adresser la parole.

Rendez-vous avec le PM

Selon nos informations, Me Désiré Basset avait rendez-vous avec le Premier ministre dans la journée d'hier pour discuter de l'affaire de Private Prosecution contre ce dernier. Et le Senior Counsel attendait, tout comme Me Domingue, la réponse du Bar Council qui tardait à venir pour qu'il puisse communiquer certaines «speaking notes» à Me Domingue avant l'audience de demain, mercredi 17 novembre. Me Basset ira-t-il contre l'avis du Bar Council ou a-t-il obtenu sa bénédiction ? Ou le Bar Council a-t-il choisi de rester en dehors de ce litige en laissant le soin au Senior Counsel de décider ? En tout cas, Me Basset nous a fait comprendre qu'il paraîtra pour le Premier ministre demain et que «si quelqu'un n'est pas content, il pourrait faire ce qu'il voudra faire et moi je sais ce que j'aurais à faire».

Pour rappel, les deux parties devront se présenter demain devant les juges Nirmala Devat, Iqbal Maghooa et Carol Green-Jokhoo en Cour suprême pour débattre de la requête de Pravind Jugnauth de rejeter ou de déclarer illégale la Private Prosecution intentée par Suren Dayal au Premier ministre pour avoir juré un faux affidavit relatif à ses dépenses électorales de novembre 2019. Les avocats de Suren Dayal avaient demandé à Me Basset de se retirer de cette affaire car selon eux, il était en conflit d'intérêts ayant été membre de l'Electoral Supervisory Commission (ESC) alors que la Private Prosecution concerne justement les dépenses électorales du Premier ministre, mais aussi et surtout que Me Basset y était membre en janvier 2021 lorsque Rezistans ek Alternativ avait soumis une plainte auprès de cette institution concernant les dépenses électorales de Pravind Jugnauth en novembre 2019.

Si l'on n'est pas en présence de l'avis du Bar Council, en revanche, on est au courant de la réponse de Me Basset face à cette allégation de conflit d'intérêts. Il avait expliqué au Bar Council qu'il ne pense pas être en situation de conflit d'intérêts car l'ESC «never looked at the substance of the complaint nor the papers submitted by Mr Subron but issued a public communiqué... »

On saura demain la position que prendront Mes Domingue et Bhadain sur le maintien de Me Basset aux côtés de Pravind Jugnauth.