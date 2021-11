Gambie: Mr Darboe affirme que la politique ne doit être une source de division pour les Gambiens

Le sécrétaire général et leader du Parti Démocratique Uni (UDP), l'avocat de profession, Mr Ousainou Darboe, a exhorté les partisans de son parti et toute la Gambie en général à ne pas considérer la politique comme un instrument de division. « Nous devons tous œuvrer pour le maintien de la paix et de la tranquillité durant cette période électorale car la Gambie est notre pays à tous et nous sommes un peuple uni et indivisible. »

Mr Darboe, qui s'adressait à une foule de partisans dans le village d'Aljamdu, à Upper Niumi, dans la Région de North Bank (NBR) Samedi, a révélé que le degré de corruption du gouvernement du Président Adama Barrow est supérieur à celui de l'ancien Président Yahya Jammeh.

« J'ai posé la question au Ministre des Ressources Foncières du gouvernement de Mr Barrow concernant le nombre de propriétés foncières qui ont été concédées depuis qu'il occupe ses fonctions à la tête du Ministère. Qui sont les bénéficiaires de ces concessions ? Pourquoi ont-ils bénéficié de ces concessions ? Mais le Ministre n'a jamais donné de réponses à ces questions. »

Mr Darboe a ajouté: « Puisque le Ministre n'a pas donné de réponses à mes questions, j'en déduis alors que le Ministère a procédé à la vente des propriétés foncières du pays. Les ressources financières acquises de ces ventes de propriétés ont été utilisées à des fins politiques. »

Mr Darboe a également déclaré: « J'ai exigé que Mr Adama Barrow donne des réponses à tous les Gambiens sur l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition de tous ces véhicules et autocars utilisés par le Parti National Populaire (NPP) pour leur déplacement à travers le pays étant donné que son salaire de Président ne pourrait couvrir les frais d'achat. »

« Mr Barrow marche sur les mêmes traces que l'ancien Président Yahya Jammeh depuis son accession au pouvoir. Mr Barrow a été élu pour prendre soin des besoins et aspirations du peuple. Mais nous remarquons cependant que le Président utilise et exploite le peuple en vue de s'enrichir et de mener une vie extravagante » a déclaré Mr Darboe.

« Le Président ne peut, même s'il ne touche à aucun centime de son salaire, justifier les dépenses consacrées en son nom ces cinq dernières années à l'achat de véhicules dont le coût est estimé à plusieurs millions de dalasis. Si nous évaluons son salaire à 3 millions de dalasis par an, le montant cumulé de ses 5 ans à la présidence ne pourrait toutefois lui permettre de réunir les fonds nécessaires à l'acquisition de ces véhicules utilisés par les membres du Parti Populaire National (NPP) pour leur déplacement à travers tout le pays » a-t-il ajouté.

« Mr le Président, vous êtes impliqués dans des actes de corruption. Vous avez abusé des pouvoirs accordés par la présidence afin de servir vos intérêts personnels. Vous accordez des contrats publics en échange de rémunérations financières. Cela explique l'origine de votre enrichissement. »

Mr Darboe a poursuivi pour dire: « Si mes affirmations sont sans fondement, alors je vous défie de nous présenter les preuves demontrant que vous n'êtes nullement impliqué dans des actes de corruption. Si vous accédez à cette demande et vous parvenez à prouver votre innocence, je peux alors vous faire la promesse que je demanderai aux populations Gambiennes de vous accorder leurs suffrages. »

« Mr le Président, je vous demande une fois de plus de donner des explications au people Gambien concernant les 375.000 dollars américains qui avaient été déposés dans le compte bancaire de votre épouse par une compagnie chinoise qui a récemment été octroyée un contrat avec la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC). Nous exigeons également des informations sur le coût de location de l'avion, et ce, par la présentation d'un reçu. Des explications concernant l'utilisation du solde restant de ces fonds doivent être également fournies. »

Il a conclu son discours en exhortant les habitants du village à voter massivement pour le Parti Démocratique Uni (UDP). « Pour l'émergence d'une meilleure Gambie dans tous les domaines, j'exhorte donc tous les Gambiens à accorder leurs suffrages au Parti Démocratique Uni. »

