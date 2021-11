Algérie: Oran - Ouverture de la 1e galerie d'art spécialisée dans la calligraphie arabe

Oran — Une galerie d'art spécialisée dans la calligraphie arabe, la première du genre au niveau national, vient d'ouvrir ses portes à Oran à l'initiative du célèbre calligraphe Kour Noureddine en vue d'encourager et de promouvoir la créativité dans ce segment de l'art.

Ce lieu se veut une véritable promenade dans l'esthétique de la calligraphie arabe et une nouvelle destination culturelle aux amateurs de l'art plastique.

Cet espace, appelé "Galerie d'art Kour" est un véritable acquis pour la ville d'Oran, regorge d'importantes potentialités culturelles. "C'est un investissement culturel pour encourager et promouvoir la créativité dans la calligraphie arabe, qui connait une renaissance en Algérie, sachant qu'Oran s'apprête à accueillir les Jeux Méditerranéens prévus en été 2022 ", a expliqué à l'APS Kour Noureddine.

Cet artiste, fort d'une expérience de plus de 40 ans dans la calligraphie arabe, a indiqué que "mon objectif à travers cet espace n'est pas de réaliser un gain. C'est ma passion pour la calligraphie arabe qui m'a engagé dans cette aventure dans le monde de l'art visuel et le milieu artistique de manière générale".

Dans cette galerie, réalisée sur une superficie de 220 m2 selon les normes mondiales, le blanc, avec un peu de rouge et de gris ont été adoptés pour donner une touche esthétique, afin que les couleurs des toiles soient plus clairs et mieux mises en exergue pour les visiteurs. Ces derniers reçoivent sur place de larges explications sur les toiles exposées et peuvent engager un dialogue visuel avec les différents spécialistes, indique le même artiste, qui a reçu l'aide de son fils, Kour Oussama Mohamed Fawzi, dans la conception de la galerie.

Les murs de cette galerie, considéré comme un modèle d'investissement dans le secteur culturel de manière générale et des arts visuels en particuliers, sont agrémentés par plus de 70 toiles de calligraphie arabe, signées par le propriétaire des lieux, Kour Noureddine. Celui-ci a développé ses compétences artistiques dans le domaine par l'introduction de modifications, mariant la calligraphie arabe et les écoles artistiques mondiales comme le cubisme et l'abstrait, ainsi que l'utilisation de dégradés de couleurs, tout en sauvegardant les éléments essentiels dans la construction de la toile de calligraphie.

L'exposition des toiles au niveau de cette galerie sera permanente, ce qui fera de cet espace un véritable musée spécialisé dans l'Art de la calligraphie arabe, a ajouté la même source.

Kour Noureddine a déjà participé à plus de 60 expositions individuelles et collectives dans différentes manifestations culturelles à l'intérieur et à l'extérieur du pays, rappelle-t-on.