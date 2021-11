Algérie: Foire commerciale intra-africaine - L'Algérie participe avec plus de 60 exposants

Alger — L'Algérie prend part à la 2e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2021), qui se déroule dans la ville de Durban (Afrique du Sud), avec plus de 60 exposants et entreprises activant dans différents secteurs, a indiqué lundi un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), cette foire se tient du 15 au 21 novembre, sous le slogan "Construire des ponts pour une Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) réussie".

Une surface d'exposition estimée à 600 m2 a été consacrée à la participation algérienne.

Cette manifestation économique a, pour objectif, de "rapprocher les vues des acteurs dans la région africaine et intensifier les efforts pour soutenir et encourager la ZLECAF, afin qu'elle soit un marché unifié pour l'échange et l'exportation des différentes marchandises au niveau africain sans restrictions fiscales et douanières", lit-on dans le communiqué.