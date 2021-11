Cote d'Ivoire: La paix n'est pas l'absence de guerre - Le pays célèbre la Journée nationale de la paix

Abidjan — " La paix n'est certes pas l'absence de guerre, mais il faut le reconnaître l'absence de guerre dit quelque chose de la paix ", a écrit à l'Agence Fides le Père Donald Zagore, théologien ivoirien de la Société des Missions Africaines, au terme de la XXVe Journée nationale de la Paix que le pays a célébrée lundi 15 novembre.

" La paix est un possible qu'il faut bien rendre possible par la volonté de tous, poursuit le missionnaire. On ne pourra parler de paix véritable que dans la mesure où tous les acteurs de l'univers politique ivoirien retrouvent leur place dans l'arène politique et l'enrichit substantiellement par le débat contradictoire signe et expression de la vitalité du débat public, du débat politique".

" La pari de la paix est tellement grand, insiste le père Donald qu'il faut sortir des replis identitaires, ethniques et tribaux pour penser la Côte d'Ivoire comme une richesse multiculturelle qui fait des différences sa force, des contradictions sa puissance et des oppositions son dynamisme".

Soulignant les mesures prises par le Président de la République, Allassane Ouattara, en vue du retour de son prédécesseur, Laurent Gbagbo, dans le pays, Zagore a qualifié de positive la contribution des acteurs politiques ivoiriens qui ont réussi à instaurer un climat de paix en Côte d'Ivoire.

" L'enjeu aujourd'hui est de continuer sur cette lancée et de travailler à ce que la paix véritable s'installe dans ce pays. Il est donc impérieux que Charles Blé GOUDE, acquitté des accusations de crimes contre les droits de l'homme le 15 janvier 2019 et Guillaume SORO, ancien leader de la rébellion des années 2000, retrouvent leur pays dans la sérénité et dans la paix. Il est nécessaire qu'une bonne fois pour toute soit vidé le contentieux de 2011 en libérant tous les acteurs civils et militaires encore en prison. Il est fondamental d'instaurer un dialogue politique inclusif dans la vérité pour tracer les sillons d'une société ivoirienne nouvelle. Il est plus que jamais important de penser un nouveau pacte politique qui permettra de renouer les liens de confiance entre le peuple ivoirien et le politique."