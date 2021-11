Burkina Faso: Crise sécuritaire - Le MPP appelle à l'affranchissement du « piège des divergences politiques »

Tout en condamnant vigoureusement les attaques survenues à Inata, Kelbo et Essakane le week-end écoulé, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) appelle à l'unité nationale. Il demande aux Burkinabè de faire preuve de sursaut en s'affranchissant du « piège des nos divergences politiques ». Lisez !

« Avec cynisme et cruauté, les terroristes ont encore endeuillé durement au petit matin du dimanche 14 novembre 2021, notre peuple.

A Inata et Kelbo, dans la province du Soum, nous déplorons plusieurs victimes dans les rangs de la gendarmerie nationale.

Auparavant, le vendredi 12 novembre dernier, c'était la Police nationale qui a été prise pour cible par une attaque au cours de laquelle des éléments du groupement des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ont été fauchés traîtreusement alors qu'ils effectuaient une mission de sécurisation sur l'axe Dori-Essakane dans la province du Séno.

En ces tragiques circonstances, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) s'associe à la douleur de nos Forces de défense et de sécurité ainsi qu'à celle des familles des victimes et leur exprime toute sa solidarité.

Aux blessés, notre parti souhaite prompt rétablissement et appelle les autorités compétentes à leur prise en charge adéquate.

Avec ces attaques dans le Soum et le Séno, c'est une nouvelle épreuve que notre Nation vient de subir dans cette guerre qui nous a été imposée.

En ces durs moments qui ravivent des interrogations légitimes, nous nous devons, plus que jamais, de faire de la cohésion nationale, de la solidarité et l'engagement patriotique, le supplément d'âme dont nos Forces de Défense et de sécurité et nos Volontaires pour la Défense de la patrie ont besoin pour faire face aux groupes criminels.

C'est pourquoi le MPP invite l'ensemble des Burkinabè de l'intérieur ainsi que de l'extérieur à fédérer leurs énergies et leurs intelligences contre le terrorisme, le seul ennemi de notre peuple.

Face à ces attaques terroristes dont l'une des finalités est la détérioration du climat sociopolitique, il est impératif de nous affranchir du piège de nos divergences politiques et idéologiques pour mieux défendre la mère patrie.

Les discordances dans nos approches sur la question sécuritaire, loin de devoir nous dresser les uns contre les autres, doivent plutôt être une opportunité de rassemblement pour agréger nos différences de vue.

C'est à cette condition et à cette seule condition que nous saurons nous montrer dignes du rôle et de la place qui nous reviennent dans la lutte contre le terrorisme, et être à la hauteur des attentes légitimes de notre peuple en matière de sécurité.

L'histoire nous enseigne que les démocraties ont toujours triomphé des idéologies du mal.

Gardons foi en l'histoire.

DEMOCRATIE - EGALITE - PROGRES

Alassane Bala SAKANDE,

Président du parti,

Président Du Bureau Politique National »