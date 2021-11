Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - Idrissa Gana Guèye apporte sa contribution

Le footballeur sénégalais, Idrissa Gana Guèye, ambassadeur de l'Association « For hope », a procédé lundi à la remise d'un lot d'équipements médicaux au Ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'appui est constitué 45 extracteurs d'oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcooliques,

L'international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, par ailleurs ambassadeur de l'Association « For hope », participe au renforcement du système sanitaire et à la lutte contre la Covid-19. Le footballeur a remis, hier, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, un important lot d'équipements médicaux. Le don est composé 45 extracteurs d'oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcooliques. À travers ce geste, le sociétaire du Paris Saint Germain veut accompagner l'État dans son ambition d'apporter une réponse à la pandémie. « Nous avons à cœur de faire quelque chose pour notre pays. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la cagnotte qui nous a permis d'acquérir ce matériel et de faire ce don à notre cher pays. Nous remercions le Président de la République pour la gestion remarquable de la pandémie », a indiqué l'ancien joueur d'Everton. Les équipements médicaux permettront également, selon lui, de gérer une possible quatrième vague de contamination au coronavirus.

Recevant cet appui, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a salué « un geste remarquable d'un des plus brillants fils du pays ». « C'est une manière, pour notre champion, de répondre à l'appel du chef de l'État qui, dès le début de la pandémie, a appelé tous les fils de ce pays à contribuer à l'effort national », s'est-il réjoui. Pour lui, l'heure est à la mobilisation pour éviter une quatrième vague de contamination. « La pandémie n'est pas encore derrière nous. Nous ne sommes pas à l'abri d'une quatrième vague. J'appelle les Sénégalais à aller se faire vaccine, car nous avons presque tous les vaccins chez nous. Nous notons un recul certes, mais il ne faut pas baisser les bras », a appelé le Ministre de la Santé et de l'Action sociale.