Algérie: Des instructions aux directeurs des Transports de wilayas pour le suivi de la situation du secteur

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a donné des instructions fermes aux directeurs des Transports de wilayas pour le suivi quotidien de la situation du secteur au niveau de leur wilaya en vue de l'amélioration des prestations et de la prise en charge des doléances des citoyens déposées périodiquement auprès des services centraux, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion tenue lundi par visioconférence, et présidée par M. Bekkaï en présence de plusieurs cadres du ministère et des directeurs des Transports de wilayas, et ce, dans le cadre du suivi de l'activité des services externes du secteur, a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, les directeurs des Transports de wilayas ont présenté des exposés sur la situation du secteur à travers leurs wilayas dans les différents modes de transport terrestre, maritime et aérien et ont évoqué certaines entraves administratives et opérationnelles auxquelles ils sont confrontés lors de l'accomplissement de leurs missions, empêchant le bon fonctionnement du secteur.

A cet effet, le premier responsable du secteur a donné des instructions fermes aux directeurs des Transports de wilayas portant sur plusieurs points notamment la supervision et le suivi quotidien de la situation des gares routières en vue de l'amélioration de leurs prestations, étant des structures vitales et un acquis important pour le secteur, outre l'accompagnement des entreprises de transport urbain et suburbain en participant à leur relance et à l'amélioration de leur performance.

M. Bekkaï a appelé, en outre, les directeurs centraux à formuler des propositions concernant les dossiers gelés, à l'instar des écoles de formation, du livret de places pour les taxis et la préparation d'une étude globale sur les besoins des wilayas en termes de lignes de transports desservant notamment les quartiers et les nouvelles agglomérations.

Le ministre a plaidé également pour l'orientation effective vers la numérisation et la modernisation des différents services relatifs aux opérateurs économiques du secteur à travers des sites électroniques et des portails spécifiques aux autorisations et licences, en sus de la prise en charge et du traitement des doléances des citoyens, a conclu le communiqué.