Sahara Occidental: L'UE encourage les violations du droit international au Sahara occidental

Bruxelles — L'Union européenne (UE) encourage les violations du droit international au Sahara occidental occupé et facilite l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles appartenant au peuple sahraoui par des contrats avec des entreprises subventionnées par l'UE, selon une nouvelle étude de la Gauche au Parlement européen.

L'étude intitulée "Entreprises européennes et violation du droit international au Sahara occidental" relève que l'UE alloue des millions d'euros de subventions et d'aides au Maroc et à une multitude d'entreprises européennes (principalement d'Espagne, de France et d'Allemagne) qui investissent au Sahara occidental. Cela fait de l'UE, selon l'étude, "un financier et complice d'une occupation illégale, en violation des principes fondateurs de l'Union et du droit international".

Violations systématiques des droits de l'homme, brutalités policières, violations des droits fondamentaux, le peuple de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, a subi des décennies de répression aux mains des forces d'occupation marocaines, dénonce l'étude. Depuis 1975, le Maroc a tenté de contrôler un territoire en utilisant la force militaire pour réprimer la liberté d'expression et les manifestations en faveur de l'indépendance. Pour les auteurs de l'étude, "l'Europe est restée en grande partie à regarder une tragédie se dérouler à sa porte".

Au-delà de cela, le passage illégal de la zone tampon à El-Guerguerat qui est "couramment utilisé par les entreprises européennes peut constituer une violation du droit international et du droit international humanitaire", lit-on dans le résumé extrait de l'étude et publié sur le site Left.

Ouvert illégalement par le Maroc en 2001, ce point de passage frontalier situé à la frontière avec la Mauritanie "contrevient à l'accord militaire signé en 1997 et 1998 en complément de l'accord de paix et de cessez-le-feu adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1991", rappelle-t-on.

L'eurodéputé Miguel Urban a déclaré à ce propos : "L'UE et ces entreprises sont en violation flagrante du droit international", et pour cause, explique-t-il, les entreprises impliquées n'ont obtenu le consentement ni du peuple du Sahara occidental ni du Front Polisario, seul représentant légitime, reconnu par l'ONU.

Pendant ce temps, "l'UE continue d'ignorer les violations constantes des droits de l'homme et du droit international que le régime marocain commet quotidiennement, tandis que le sort du peuple du Sahara occidental est en jeu", a-t-il dénoncé.

L'étude réaffirme le statut juridique du Sahara occidental en tant que territoire non autonome en attente de décolonisation et le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Elle met en évidence le statut du Maroc en tant que "puissance occupante", qui a le contrôle d'un territoire qu'il entend annexer illégalement par l'usage de la force, comme le proclament la Charte des Nations unies et le droit international.