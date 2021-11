Maroc: Les forces de sécurité répriment violement une marche pacifique d'aveugles

Rabat — Les forces de sécurité marocaines ont sévèrement réprimé une marche pacifique d'aveugles à Rabat, pour dénoncer la précarité et les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent et exiger une enquête sur la mort de Marwan Lazaar, un aveugle, après sa chute d'un train le 27 octobre dernier.

Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les manifestants, dont des femmes, ont été tabassés dimanche, poussés violemment et traînés par terre.

Rejoints sur place par plusieurs associations de la société civile et des responsables de sites électroniques, ces aveugles ont brandi pancartes et banderoles sur lesquelles était notamment écrit "L'aveugle veut justice pour le martyr", "Non, non à l'oppression, non, non au meurtre", rapportent plusieurs médias locaux.

Présent sur place, le frère de Marwan Lazaar a déclaré que "la gendarmerie marocaine s'est contentée uniquement d'informer sa famille de la mort de son frère et n'a engagé aucune enquête pour élucider les circonstances de cette mort".

Il n'a pas écarté que son frère, "habitué à prendre le train", a été victime d'un acte prémédité.

Pour sa part, un autre manifestant a regretté ce qui est arrivé à Marwan Lazaar, notant que "son sort reflète la situation désastreuse des personnes handicapées au royaume".

Avant d'ajouter que "toutes les politiques publiques ne prennent pas en compte les personnes handicapées. Le gouvernement n'inclut pas les aveugles dans ses programmes et n'offre pas les possibilités d'une vie décente pour cette catégorie."

A la fin de la manifestation, les aveugles ont promis "que cette marche n'est que le début et que plusieurs autres actions seront menées dans l'avenir".